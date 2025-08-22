Hiába hivatkoznak rá, szinte semmire sem volt jó a budapesti memorandum

Amikor az orosz-ukrán viszonyban éppen valamilyen drasztikus változás történik, rendre előkerül az 1994-ben született budapesti memorandum. Így volt ez az orosz agresszió kezdetén, a Krím-félsziget elfoglalásakor 2014-ben. Aztán a totális orosz támadás 2022-es megindításakor is.
És így van ez most is, a háború negyedik évében. Nem tudni még, hogy közeledik-e a béke, de olyan eseményeknek vagyunk tanúi, mint 2022 óta soha: túl vagyunk egy amerikai–orosz-csúcstalálkozón, és talán küszöbön van Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyes találkozója is.
Donald Tusk lengyel elnök például a minap emlegette fel, hogy Kijev 1994-ben már kapott biztonsági garanciákat az USA-tól, Oroszországtól és Nagy-Britanniától, ezért nem jó ötlet megint Budapesten tárgyalni Ukrajna sorsáról. Magyar Péter, az ellenzéki Tisza elnöke másképp látja: szerinte éppen a budapesti memorandum miatt kellene ismét a magyar fővárosban tárgyalnia az orosz és az ukrán elnöknek.
A világ más hely volt a kilencvenes évek közepén, a budapesti memorandum születésekor.
