Hivatalos: Orbán Viktor ghostingolt minket

„Ghostingolás”: figyelmeztetés nélkül eltűnni, vagy közös programokat lemondani anélkül, hogy barátaidnak ebben választási lehetősége, beleszólása lenne.

Két hete várok a Nagy Megfejtésre. 14 napja. 336 órája. 20160 perce.

Orbán Viktor, Tusványos, 2025. Fotó: Kristóf Balázs/444

Két héttel ezelőtt Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli interjújában igencsak felcsigázta a hallgatóságát. Az interjú utolsó 20 másodpercben ugyanis belengetett egy Komoly Dolgot, amiről már nem volt sajnos ideje beszélni, de a felvezetésből azért az derült ki, hogy Amerikában egy olyan „politikai bomba” ketyeg, ami „rólunk is szól”, de hogy miért és hogyan, azt már nem árulta el.

Én ugyan utánanéztem (és meg is írtam), hogy az amerikai politikai bomba valójában azért bőven nem olyan volumenű ügy, amekkorának a magyar miniszterelnök igyekezett beállítani, mégis számítottam arra, hogy valamiféle eligazítást azért kapunk Orbán Viktortól a témában.

De nem így történt. Múlt héten a miniszterelnök még az esedékes interjú előtt elröppent egy fapados járattal Bilbaóba, de azóta már bőven itthon van - bár a nemzeti ünnepet inkább megint átadta Magyar Péternek, de tegnap például már a kormányülésről posztolgatott kedélyes fotókat („Nyáron sincs megállás” felütéssel), és ugyan némi késéssel, de legalább leírta, hogy „orosz rakétatámadás” érte Munkácsot.

Ezek alapján vélhettem reménykedve, hogy a miniszterelnök ma reggel már nem hagyja lógva a hallgatóit se, hisz vannak azért bőven témák, amikre kitérhetett volna (a Putyin-Trump találkozótól a munkácsi helyzeten át a szívének oly kedves Otthon Start Programig, hogy a Digitális Polgári Körök szárnyalását már ne is említsem). De hatalmasat kellett csalódnom.

Orbán Viktor sehol, helyette előbb Budai Gyula beszélt pár percet Ruszin-Szendi Romulusz ügyes-bajos dolgairól, aztán Rotyis Bálint elemezte a Putyin-Trump találkozót és annak mindenféle leágazásait. Ezután kikapcsoltam a rádiót.

Maradjunk annyiban, hogy Orbán Viktor csúnyán ghostingolt minket: figyelmeztetés nélkül eltűnt, lemondta péntek reggeli közös programunkat. Úgy, hogy ebbe nekünk semmilyen beleszólásunk nem volt.