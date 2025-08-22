Ingyenes intimbetét jár a cseh iskolásoknak

Ingyenes intimbetéteket kell biztosítania januártól a cseh oktatási intézményeknek minden olyan mosdóban, amelyek kilenc évnél idősebb lányok használnak, illetve miden fiúk és lányok által közösen használt illemhelységben - a diákok és civil szervezetek kezdeményezésére közelmúltban elfogadott rendeletmódosítást Vlastimil Válek cseh egészségügyi miniszter pénteken írta alá.

Számos oktatási intézmény ezt saját döntése alapján, fenntartójával együttműködve már korábban bevezette, de januártól kötelező lesz minden oktatási intézményben, olvasható a tárca közleményében.

Fotó: MAGALI COHEN/Hans Lucas via AFP

„A menstruáció nem választás kérdése, hanem az élet természetes része, ezért egyetlen diáklánynak sem lenne szabad ebből az okból kimaradnia az iskolából, rögtönzött megoldásokhoz folyamodni vagy félnie segítséget kérni tanítóitól” - jelentette ki Vlastimil Válek.

Válek szerint a cél, hogy magasabbra emeljék a csehországi iskolákban a higiénia szintjét, és csökkentsék a lányok hiányzását menstruáció miatt. A jelenlegi szabályozás szerint a cseh diáklányok menstruáció esetén szabad eltávozást kérhetnek tanítóiktól, ami nem minősül hiányzásnak. (MTI)