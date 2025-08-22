Jelentősen szigorította a kormány a plázastopot

Az e heti Magyar Közlonyben jelent meg a plázastopot jelentősen szigorító kormányrendelet, vette észre a HVG.

Az új szabály értelmében rendeltetésmódosítási engedély szükséges minden olyan kereskedelmi építményre, amelynek árusítótere meghaladja a 400 négyzetmétert, ha azt napi fogyasztási cikkeket árusító üzlet céljára kívánják használni. Azaz már nem csak az építkezés esetén, de tulajdonos- vagy bérlőváltás esetén is kell a külön engedély – még akkor is, ha az előző tulajdonosnak vagy bérlőnek már volt ilyenje. Ahhoz is engedély kellhet, ha például egy meglévő árusíteret választanak el egy új fallal.

A Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium indoklása szerint a településeken élők védelme, a helyi közösségek érdekeinek figyelembevétele és a nagyméretű kereskedelmi központok kontrollált terjeszkedésének biztosítása az új szabályozás célja.

A lap szerint azonban az engedélyezés csak leértékeli a már működő kereskedelmi ingatlanokat, bizonytalanná teszi az építési piacot, a tulajdonosokat pedig kiszolgáltatottá teszi.