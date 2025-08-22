Kiköltözni vagy ingázni érdemes Ausztriába?

Ausztriában már a magyar az ötödik legnagyobb bevándorló csoport. Vagyis egyre többen döntenek úgy, hogy nemcsak ingáznak, de ki is költöznek a szomszédos országba. Kámán Anna is a kiköltözés mellett döntött, azt mondja, a gyerekei miatt. Szerette volna, hogy osztrák óvodába és iskolába járnak.

Már 2020 óta él Oberwartban, vagyis Felsőőrön, és a beilleszkedés is gyorsan ment, mivel sok a kint élő magyar azon a környéken. A stegersbachi, vagyis szenteleki virágüzletben, ahol dolgozik, szintén sok magyar dolgozik. De megérte a kiköltözés? Milyen az élet Ausztriában? Nem lenne olcsóbb ingázni, mint ott élni? Erről is mesélt a Deutsche Wellének Anna.