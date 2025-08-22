Kim Dzsongunnak „fáj a szíve” az oroszok oldalán meghalt észak-koreai katonákért

Az Ukrajna elleni háborúban az oroszok oldalán elesett észak-koreai katonák emléke előtt tisztelgett Kim Dzsongun. Ami egyben azon ritka alkalmak egyike is volt, amikor elismerte, hogy katonai veszteségeket szenvedtek - írja a CNN.

Kim Dzsongun megölel egy parancsnokot, aki visszatért a Kurzski régióból. Fotó: STR/AFP

Az észak-koreai diktátor egy phenjani ünnepségen találkozott egy olyan egység parancsnokaival, amely a Kurszki régióban harcolt. Kim Dzsongun „hősies hadseregként” méltatta őket.

Kim Dzsongun meglátogatja az elhunyt katonák emlékfalát Phenjanban. Fotó: STR/AFP

„Fáj a szívem és keserű, amikor szembesülök a ténnyel, hogy már csak az emlékfalon látható képeken keresztül találkozhatok azokkal a nemes emberekkel, akik értékes életüket áldozták a nagy győzelemért és dicsőségért” – mondta beszédében a KCNA észak-koreai állami hírügynökség szerint.

Pontosan a mai napig nem tudjuk, hogy hány észak-koreai katona harcolt az oroszok oldalán (fél év kellett ahhoz is, hogy egyáltalán elismerjék, hogy valóban harcolnak észak-koreai katonák az oroszok oldalán). Az egymásnak részben ellenmondó hírek szerint több mint 10 ezer észak-koreai katona vett részt Kurszk ukránok által megszállt részeinek visszavételében. Hogy mindez hány áldozatot szedett a soraikból, arról sincsenek megerősített információk, a becslések mintegy hatszáz főtől a teljes állomány negyven százalékáig terjednek. Mindeközben a jelentésekben gyakran keverednek a halottakra és a sebesültekre vonatkozó számok is.

Kis Dzsongun korábban az orosz–ukrán háborúban elhunyt katonák koporsói előtt fakadt sírva.