Matchával, vászontáskával és feminista irodalommal hódítanak – ők a performatív férfiak

ÉLET
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Cikk ajándékozása

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Új fiatal férfi-típus lepte el a városokat és a TikTokot.

  • Matchát isznak – lehetőleg valamilyen alternatív tejjel –,
  • feminista irodalmat lapozgatnak látványosan – Sylvia Plath-tól Jane Austenen át Susan Sontagig – ,
  • Labubut csatolnak karabinerrel a nadrágjukhoz,
  • vászontáskájukban vezetékes fülhallgatót,
  • analóg fényképezőt és Clairo-bakelitet hordanak magukkal,
  • croppolt pólóban és térd alá érő jortban járnak,
  • opcionálisan kis bajusszal, karika fülbevalóval és gyöngysorral.

Ők a performatív férfiak, vagy ahogy az angol hívja, performative male-k. Budapesten még ritkaságszámba mennek, de napközben a Madách téren láthatjuk őket jeges matchát keresztbe tett lábbal szürcsölgetni, este pedig a Margit körúton egy Club-Mate vodkával és tekert cigivel a kezükben analóg fotózni. Aki még nem találkozott ilyennel, annak mutatjuk a Seattle-i performatív férfi verseny összefoglalóját :

Forrás

Igaz, ez a verseny a szándékos túltolása a jelenségnek, de a típus nagyon is létezik. Első pillantásra a performatív férfi a toxikus maszkulinitás tökéletes ellentéte, köszönőviszonyban sincs a fiatal férfiak körében népszerű Andrew Tate-féle alfahímmel. Beszél a terápiáról, kacérkodik a női energiákkal, néha még akár a körmét is kifesti. Ők azok a kedvesnek tűnő fiúk, akik kapcsolatban vannak érzékeny oldalukkal, nyitottnak mutatkoznak a nők érzéseire, és szerintük úgy tudnak kapcsolódni hozzájuk, ahogy a hagyományosan férfias kinézetű gym brók és podcast brók nem.

Csakhogy a felszín alatt ugyanaz a motiváció: a kontroll, elismerés, a státusz és a nők meghódítása, csak most cuki kulcstartók és gondosan beállított fények kíséretében tálalva.A performatív férfi valójában nem jobb emberré akar válni, csak jobbnak akar látszani.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
ÉLET performatív férfiak matcha bakelit totebag feminizmus tiktok labubu performative male puhafiu
Kapcsolódó cikkek

Liberális lányok, konzervatív fiúk

Valami furcsa történik a világban. Eddig minden generáció liberálisabb volt az elődeinél, most viszont a fiatal nők elkezdtek sokkal gyorsabban haladni ezen az úton, mint férfi kortársaik. Mi lehet az oka? Ezért születik egyre kevesebb gyerek? És hogy érthetnének ismét egyet a nemek?

Bede Márton
életmód

Megkérdeztük Orbánt Dopeman szövegeiről

Új toxikus situationship tűnt fel a magyar közéletben Orbán Viktor és Dopeman között. A miniszterelnöknél éppen azután érdeklődtünk a nők bántalmazásáról szóló szövegekről, hogy a rapper stúdiójában járt.

Kiss Bence, plankog, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz, Kristóf Balázs
video

Nem tudom, van-e értelme beszélnünk a puhafiúkról, vagy érdekes-e, de engem rég nem fogott meg így semmi – csak Te

Bocs, ha ez a hegeliánus agyalás egy kicsit sok, csak most ilyen kulturális dimenziókban mozgok.

Herczeg Márk
DIVAT