Netanjahu utasítást adott, hogy a Hamász fogságában lévő összes túsz szabadon bocsátásáról kezdjenek tárgyalni

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök bejelentette, hogy utasítást adott a tárgyalások megkezdésére az összes még fogságban lévő túsz szabadon bocsátása érdekében. A háborút is befejezné, „Izrael számára elfogadható” feltételekkel.

Netanjahu csütörtök este közölte az izraeli hadsereggel, hogy a kabinet jóváhagyta a terület északi részén fekvő Gázaváros elleni nagyszabású támadás és a Hamász legyőzésének tervét. Előbbivel kapcsolatban jelentős a nemzetközi és hazai ellenállás. A palesztinok szerint csütörtökön már heves bombázások voltak Gázaváros keleti részén.

Netanjahu szerint „ez a két kérdés – vagyis a Hamász legyőzése és az összes túsz szabadon bocsátása – össszefügg egymással.”

A Hamász hétfőn elfogadta a katari és egyiptomi közvetítők által kidolgozott, 60 napos tűzszünetre vonatkozó javaslatot, amely Katar szerint a Gázában maradt túszok felének szabadon bocsátását jelentené.

Netanjahu ezt elutasította, és egy izraeli tisztviselő szerint új helyszínen kezdenének újabb tárgyalásokat.

Netanjahu hivatala közölte, csak akkor fogadják el a megállapodást, ha az összes túszt egyszerre bocsátják szabadon, lefegyverzik a Hamászt, demilitarizálják a Gázai övezetet, Izrael ellenőrzési jogot kap, illetve a Hamásztól és a Palesztin Hatóságtól független kormány áll fel.

Benjamin Netanjahu Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK/NurPhoto via AFP

Izrael szerint a 22 hónapos háború után az 50 túszból már csak 20-an vannak életben.

Az izraeli hadsereg 2023. október 7-én, a Hamász által vezetett, Izrael déli részét ért terrortámadásra válaszul indított hadjáratot Gázában. A terrortámadásban körülbelül 1200 ember halt meg és 251 embert ejtettek túszul. A Gázai egészségügyi minisztériuma szerint a háborúban legalább 62 192 ember halt meg Gázában. A minisztérium adatait az ENSZ is a legmegbízhatóbb forrásként kezeli a rendelkezésre álló statisztikák közül. (BBC)