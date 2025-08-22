Nincs tervben a Putyin–Zelenszkij-találkozó, közölte Lavrov orosz külügyminiszter

Az amerikai NBC televíziónak adott interjút Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, amiben azt mondta: Nincs tervben a Putyin–Zelenszkij-találkozó. Lavrov azt is közölte, hogy Vlagyimir Putyin kész találkozni Volodomir Zelenszkijjel, ha a csúcstalálkozó napirendje elkészül, de a szükséges feltételek még nem állnak fent. Lavrov ezzel ellentmond a Fehér Házból érkező nyilatkozatoknak, melyek arról szóltak hogy már szerveződik az orosz és az ukrán elnök közötti találkozó.

„Trump elnök Anchorage után több pontot is felvetett, amelyekkel egyetértünk, és néhányukkal kapcsolatban hajlandóak vagyunk bizonyos rugalmasságot tanúsítani” – mondta Lavrov, utalva a múlt heti amerikai-orosz csúcstalálkozóra, ahol Donald Trump Putyint fogadta.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter fogadja a jemeni kollégáját 2024. augusztus 27-én. Fotó: Jevgenyija Novozsenyija/AFP

Lavrov egyébként hét közepén is arra utalt, hogy a Putyin–Zelenszkij-találkozóra csak megfelelő előkészületek után kerülhet sor. „Bármilyen formátumra nyitottak vagyunk. De amikor a legmagasabb szintű találkozókról van szó, azokat minden szakaszban előre gondosan elő kell készíteni, hogy a csúcstalálkozók ne rontsák a helyzetet, hanem valódi lezárást hozzanak a tárgyalásoknak, amelyeket készek vagyunk folytatni.”

Ami pedig a tárgyalási feltételeket illeti, Lavrov határozottan kijelente, hogy Moszkva csak olyan biztonsági garanciákat fogad el Ukrajnában, ami vétójogot biztosít számára minden válaszlépésnél.