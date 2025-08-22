Szégyentelen hazugságnak nevezte Benjamin Netanjahu a gázai éhínségről szóló ENSZ-jelentést

Szégyentelen hazugságnak nevezte pénteken Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök az ENSZ jelentését, amelyben először igazolták, hogy éhínség van Gázavárosban.

„Izraelnek nincsen kiéheztetési politikája, Izraelnek az éhínséget megelőző politikája van” - áll a Netanjahu hivatala által kiadott közleményben. A miniszterelnök szerint „az egyedüliek, akiket szándékosan éheztetnek, azok a Gázai övezetben a Hamász fogságában lévő izraeli túszok”.

A miniszterelnök szerint az ENSZ-jelentés nem vette figyelembe az Izrael által a közelmúltban tett humanitárius lépéseket.

„A háború kezdete óta Izrael 2 millió tonnányi segélyszállítmányt engedett belépni a Gázai övezetbe, fejenként több mint egy tonnát” - szögezte le a közlemény.

„A Hamász ellopta a segítséget, hogy a háborús gépezetét finanszírozza. Ez volt az átmeneti hiányok oka, amelyeket Izrael légi és tengeri úton célba juttatott szállítmányokkal, a szállítási útvonalak biztonságossá tételével, és az amerikai cégek által biztosított GHF (Gázai Humanitárius Alapítvány) kiosztó állomásaival” - olvasható a közleményben. A kormányfő egyszerűen elutasítja és rágalomnak nevezi az IPC-jelentést.

Ételosztás Gázavárosban, augusztus 5-én Fotó: Abdalhkem Abu Riash/Anadolu via Reuters Connect

A Gázavárosban kialakult helyzetet az IPC-skálán (az Integrált Élelmezésbiztonsági skálán) az 5. fázisba sorolták, ami a legsúlyosabb és legrosszabb szint. A szervezet szerint az éhínséget megerősítették a Gázai kormányzóságban – ami Gázavárost és környékét foglalja magába –, és a „katasztrofális körülmények” szeptember végére kiterjedhetnek Deir al-Barah és Hán Junisz városokra is.

A jelentés szerint az éhínséget „teljes mértékben ember okozta”, a folyamat „megállítható és visszafordítható”, de „a vita és habozás ideje lejárt. Az éhezés jelen van és gyorsan terjed.”

A jelentés szerint az alultápláltság 132 ezer öt évnél fiatalabb gyerek életét veszélyezteti Gázában jövő júniusig. A becslések szerint ezek a gyerekek „akut alultápláltságban” szenvednek majd, további 41 ezer gyereknél súlyos lehet a helyzet. A jelentés szerint Észak-Gázában is súlyos a helyzet, de onnan korlátozott bizonyítékaik vannak. A gázai helyzetről „A megtervezett éhínség” címmel írtunk részletesebben. (MTI)