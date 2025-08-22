Szijjártó a Barátság-kőolajvezetéket ért támadás után sokkal vehemensebben posztolt, mint a munkácsi orosz rakétatámadás után

A magyar külügyminiszter, aki nem nevezte meg az oroszokat, amikor rakétatalálat érte csütörtökön Munkácsot és csak órákkal a támadás után reagált, a Barátság-kőolajvezeték ellen végrehajtott támadás miatt pénteken egész nap „forródróton volt a miniszterelnökkel”.

Pénteki posztjában Szijjártó Péter a munkácsi támadással ellentétben meg is nevezi, hogy kik felelősek a kőolajvezeték megrongálásáért: az ukránok.

„Ezek most jóval súlyosabbak a korábbiaknál, ugyanis a támadás során az ukránok a drónok mellett ezúttal rakétákat is használtak” - mondja Szijjártó, azután, hogy Pavel Sorokin orosz energiaügyi miniszterhelyettessel áttekintették a támadás műszaki következményeit.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

„Reméljük, hogy az Európai Bizottságnak ennyi idő elég lesz arra, hogy korábbi, írásban vállalt ígéretüknek megfelelően fellépjenek az ukránoknál annak érdekében, hogy ne lehetetlenítsék el a Magyarországra irányuló kőolaj szállítását” – mondta.

Bezzeg amikor csütörtökön orosz rakétatámadás érte a magyarok által is lakott Munkácsot, Szijjártó pár óra csúszással reagált közösségi oldalán a Munkácson történtekre, de anélkül, hogy leírta volna, hol és mi történt vagy hogy ki lenne azért a felelős. Helyette annyit írt, hogy

„A délelőtt folyamán Ukrajnából érkezett hírek újra azt bizonyítják, hogy minél előbb békére van szükség!”

Hozzátette még, hogy „mindenkinek, minden erejével azon kell dolgoznia, hogy minél előbb létrejöjjön a háborút lezáró békemegállapodás! Csak így lehet elejét venni a további vérontásnak és pusztításnak.”

Nála nagyobb balek már csak a magyar köztársasági elnök volt, aki először ugyan leírta, hogy az oroszok támadtak, de aztán módosította a bejegyzést, és kivette az orosz szót.

