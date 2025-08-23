A rajongók imádták Emily Portman új albumát, pedig nem is írt új albumot

„Az angol népzene jó kezekben van” – írta egy rajongója Emily Portman sheffieldi énekesnőnek az új albumát dicsérve. Ezzel egyetlen probléma volt: Portman nem adott ki új albumot.

Portman meglepve kattintott a linkre, amit rajongója küldött neki. Az album ott volt Spotify-on, iTunes-on és az összes nagyobb zenei platformon az ő neve alatt. „Orca volt a címe, nyilvánvalóan mesterséges intelligencia generálta, de ügyesen betanították a zenémen” – mondta a BBC-nek Portman.

Az albumon található dalcímekről (Silen Hearth, Sprig of Thyme) az énekesnő azt mondta, ijesztően hasonlítanak a stílusához. A dalok maguk szerine hangzás tekintetében nem voltak teljesen olyanok, de nagyon közel álltak az ő népzenei stílusához.

Bár a mesterséges intelligencia által generált zenék a technológia fejlődésével elárasztották a netet, az viszonylag új tendencia, hogy ezek a zenék előadók hivatalos oldalain jelennének meg. Portmant előadóként, szerzőként és a szerzői jogok tulajdonosaként is megjelölték.

Bár több rajongója is bevette a csalást, Portman szerint az emberi kreativitás érezhetően hiányzott az albumról. „Üresnek és túl tiszta hangzásúnak tűnt” – mondta. „Soha nem fogok tudni ilyen tökéletesen énekelni. De nem is ez a lényeg. Nem is akarok. Ember vagyok” – mondta.