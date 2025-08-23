Clean with Barbie: Leveszem a takarítás terhét a depressziósokról

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Fodor Barbara, vagyis Clean with Barbie négy éve indította angol nyelvű YouTube-csatornáját, ahol extrém koszos lakások takarításával segít depressziós vagy súlyos élethelyzetben lévő embereken.

Csatornája közel 140 ezer feliratkozóval rendelkezik, videói nemcsak a látványos takarításokról szólnak, hanem az otthonok állapotának mögöttes mentális és érzelmi okairól is.

Takarítás közben gyakran derülnek ki megrázó emberi sorsok: bántalmazás, trauma, gyász vagy kilátástalanság áll sokszor a szemétkupacok mögött.

A célja, hogy megértést és elfogadást ébresszen azok iránt, akik látszólag „csak” lusták, miközben valójában komoly problémákkal küzdenek.

Barbi a 444-nek adott interjúban elmesélte, hogyan kezdődött az egész, mit érez, amikor meglát egy piszkos lakást, és mi volt a legdurvább, amit talált.

Derékig érő lom, ezernyi csótány, patkányok, vécéülőkéig érő fekália, kosz és szemét végtelen mennyiségben.

Első ránézésre ezek a szavak írják le legjobb Fodor Barbara négy évvel ezelőtt indított Youtube-csatornáját, ahova olyan videókat tölt fel, amiken undorítóbbnál undorítóbb lakásokban takarít ki ingyen, hogy így segítsen azokon az embereken, akik depressziósak vagy más okból képtelen arra, hogy kitakarítsanak. Ő Clean with Barbie, aki azonban sokkal több, mint egy takarítónő.

Barbinak küldetése van, ami nem csak a tiszta konyhapultokban, csillogó padlóban vagy hófehér fürdőkádakban merül ki. Barbi videóiban megpróbálja elmagyarázni a nézőinek, hogy ezek a lakások miért néznek ki így, miért jut el valaki odáig, hogy annyi a szemét, hogy már az ajtót is alig lehet kinyitni. A Clean with Barbie videók empátiára és elfogadásra nevelnek, miközben látszólag semmi más nem történik bennünk, mint takarítás.

A 36 éves nő videói azért angol nyelvűek, mert Fodor Barbara New Yorkban élt tizenkét évig, ezért a közönségének nagy része amerikai. Májusban költöztek Spanyolországba, de amikor Magyarországra látogat, itt is rendszeresen segít. Egy ilyen alkalommal sikerült vele interjút készítenünk, de előbb ismerkedjük meg a videóival, kezdjünk egy kevésbé gyomorforgató tartalommal:

Ebben a videóban Barbi egy depresszióból éppen kijövő nő lakásán takarít, ahol elsősorban a kupi jelenti a kihívást. Barbi rögtön az elején elmeséli, hogy a lakás egy olyan nőé, akit bántalmaztak (bullyingoltak) a kollégái, emiatt depresszióba esett és elvesztette a motivációját, hogy maga körül rendet tartson. Az viszont már egy lépés a gyógyulás útján, hogy egyáltalán megfogalmazódott benne az igény, hogy rend legyen maga körül, csak nem tudta, hogyan kezdjen hozzá, ezért Barbi segítségét kérte.

Vannak olyan sorsok, amelyek még Barbit is könnyekre késztetik: ebben a videóban egy fiatal anyánál takarított, akinek megtalálta a néhány évvel korábbi fotóit takarítás közben.