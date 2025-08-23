Elutasították a Menendez fivérek kérelmét, börtönben marad a két testvér

Egy nappal azután, hogy a kaliforniai feltételes szabadlábra helyezési bizottság elutasította Erik Menendez szabadlábra helyezési kérelmét, pénteken testvére, Lyle kérelmével kapcsolatban is ugyanez a döntés született, írja a Guardian. A végső szót az ügyben azonban majd a kaliforniai kormányzó fogja kimondani.

Csütörtökön Erik kérelmével kapcsolatban azzal érveltek, hogy a börtönben tanúsított helytelen viselkedése – például a mobiltelefon-használata – azt mutatja, hogy továbbra is veszélyt jelenthet a közbiztonságra.

Erik és Lyle Menendez Fotó: -/AFP

„Két dolog lehet igaz. Szerethetnek és megbocsáthatnak, de ettől függetlenül alkalmatlannak találhatnak a feltételes szabadlábra helyezésre” – mondta Robert Barton biztos.

„A bizottság helyesen állapította meg, hogy Erik Menendez tettei hangosabbak a szavaknál, és hogy a börtönben tanúsított viselkedése, valamint jelenlegi állapota azt mutatja, hogy továbbra is veszélyt jelent a közösségre” – mondta egy nyilatkozatban Nathan Hochman, kerületi ügyész.

Erik három év múlva újra jogosult lesz feltételes szabadlábra helyezést kérni.

Pedig tavaly októberben a Los Angeles-i legfőbb ügyész még támogatta a fivérek szabadon engedését. George Gascón szerint bár a gyilkosságra nincs mentség, szerinte Erik és Lyle Menendez „megfizették adósságukat a társadalomnak”. Javaslata szerint Erik és Lyle Menendez megérdemlik a felülvizsgálatot és a feltételes szabadlábra helyezést is.

Az akkor 21 éves Lyle és a 19 éves Erik 1989-ben ölték meg szüleiket, José és Mary Louise Menendezt Beverly Hills-i otthonukban. A tárgyalás során a védelem azzal érvelt, hogy a fiúk évekig szexuális, érzelmi és fizikai abúzusnak voltak kitéve, a vád szerint azonban a gyűlölet és a több millió dolláros ingatlan megszerzése motiválta őket. A Menendez testvéreket a második tárgyaláson, 1996-ban életfogytig tartó börtönbüntetésre ítéltek. Hogy hogyan jut el két jómódú, fiatal fiú oda, hogy megölje saját szüleit, és hogy mikor jogos az önvédelem, a Qubit írt hosszabban.

A börtönben a testvérek főiskolai diplomát szereztek, mentorként és gondozóként szolgáltak. A testvéreket májusban egy kaliforniai bíró újra elítélte, és az eredetileg kiszabott életfogytiglani börtönbüntetést 50 évre csökkentette, szabadlábra helyezés lehetőségével. Az új kerületi ügyész, Nathan Hochman azonban ellenezte szabadon bocsátásukat, azzal érvelt, hogy soha nem vállalták teljes mértékben a felelősséget a bűncselekményekért.