Fotók is igazolják, hogy Orbán Viktor és csapata a Schmidt Mária érdekeltségébe tartozó magángéppel utazott Brač szigetére

Magyar Péter még pénteken közölte a Facebook-oldalán, hogy Orbán Viktor a Schmidt Mária érdekeltségébe tartozó magángéppel repült Brač szigetére, most pedig a felszállás előtti pillanatokról az Átlátszó közölt képeket. A magángépen a kormányfővel tartott Kaminsky Fanni, kommunikációs szakember, a miniszterelnök Facebook-oldalának kezelője, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, és Máté János, a miniszterelnök sajtófőnöke is.

A Magyar posztjában is megjelölt, OK-BIF lajstromjelű, Pilatus PC-12 NGX típusú magánrepülő a Harsánylejtő Kft.-n keresztül a Schmidt-Ungár család fő cégének, a BIF-nek a tulajdonában van.

Orbán Viktor két évvel ezelőtt szintén Horvátországban nyaralt, akkor Ungár Anna nyaralójában pihent a miniszterelnök. Most azonban a jelek szerint nem csak nyaralni utazott el a kormányfő, ezekben a napokban is dolgozik. Magyar Péter posztjára előbb Orbán Balázs reagált a Facebook-oldalán: „Örömmel jelentem a helyszínről, hogy a választások megnyeréséhez szükséges győzelmi terv megírása jól halad”. Majd maga Orbán Viktor jelentette be a jó hírt: elkészült a győzelmi terv, de ebből egyelőre csak egy piros-fehér-zöld színre festett tátott szájú oroszlán látszik.