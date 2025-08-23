Hétvégi olvasnivalók munkácsi rakétákról és washingtoni tárgyalásokról

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása az elmúlt hét legfontosabb cikkeivel. Vannak másfajta hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Munkács

Csütörtök hajnalban Moszkva rakétákkal lőtte a kárpátaljai Munkácsot, ahol egy amerikai tulajdonú gyárat találtak el. A támadásban többen megsérültek, a helyszínről aznap este rövid beszámolóval jelentkeztünk, szombat reggelre pedig elkészültünk videóriportunkkal is.

A támadásról szóló élő adásunk itt olvasható vissza.

Illusztráció: Kristóf Balázs/444

Sulyok Tamás az elsők között sietett jókívánságait kifejezni a sérülteknek, de nem sokkal később kiszedte a posztjából az orosz szót a rakétatámadás elől. Lakner Zoltán szerint ezzel Sulyok megmutatta, mennyire szuverén Putyinnal szemben. A Political Capital „a teljes Orbán-rendszer működésének látleleteként” értékelte az esetet.

Az Index arról írt, hogy Sulyok Tamás egyre nagyobb tehertétel a kormányoldal számára.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Délután végül Orbán is posztolt (pénteken pedig már egy horvátországi vitorlásról dolgozott), orosz rakétatámadásról írva, mire Sulyok is arra jutott – a Sándor-palota szerint Orbántól függetlenül –, hogy tényleg orosz támadás történt.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Orosz-ukrán

A hét elején Vlagyimir Putyin után egy rakás EU-s vezető társaságában Volodimir Zelenszkijjel is találkozott Donald Trump – aki ha törik, ha szakad, Nobel-békedíjat akar.

Putyin pénteken arról beszélt, hogy „fény látszik az alagút végén” az orosz–amerikai kapcsolatokban.

Ezzel szemben Donald Trump csütörtökön arról írt, nem érti, eddig miért csak védekezni engedték Ukrajnát, támadni nem.

Fotó: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

Zelenszkij túlélte második jelenését a Fehér Házban, ahol a katasztrofális februári találkozóval ellentétben most nem akarták látványosan megalázni (bár később kiderült, hogy a színfalak mögött mégiscsak megalázták egy kissé). A találkozó fő témája az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciák kérdése volt. Később sajtóértesülések szerint felmerült egy olyan ötlet is, hogy Amerika vadászgépeket állomásoztathatna Romániában.

Fotó: UKRAINIAN PRESIDENCY / HANDOUT/Anadolu via AFP

Jójárt Krisztián Oroszország-szakértő szerint nem színház volt a nagyhatalmi tanácskozás. Az Orbán-kormány üllő és kalapács közé szorult az oroszok és Trump között, viszont eljöhet az a pont, mikor Trump kiszáll a tárgyalásokból, ami Putyin számára a második legkedvezőbb forgatókönyv lenne.

Fotó: WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP

Márpedig egészen máshogy hangzik egy amerikai és egy orosz szájából az, hogy a NATO közös védelméhez hasonlót kaphat Ukrajna. Pénteken már azt írtuk, annyira messze vannak az álláspontok, hogy nagyobb az esélye Trump kiszállásának, mint a megállapodásnak.

Az Egyesült Királyság szerint európai vezetők új szankciókat fontolgatnak Putyinnal szemben.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

A héten többször is felmerült, hogy az esetleges Putyin-Zelenszkij találkozó akár Budapesten is megvalósulhatna – az ötletet Szijjártó Péter is támogatta. Zelenszkij szerint már annyira nem jó az ötlet, mert Budapest nem támogatja Ukrajna támogatását, a lengyel miniszterelnök szerint pedig az 1994-es Budapesti Memorandumból Ukrajna csak rosszul jött ki, úgyhogy szerinte is máshol kéne találkozniuk.

Szergej Lavrov és Szijjártó Péter Fotó: Szijjártó Péter/Facebook

Szijjártó pénteken arról posztolt, hogy éjszaka rövid időn belül harmadszor érte támadás a Barátság kőolajvezetéket az orosz-belorusz határnál. A korábbi eseteknél Szijjártó burkoltan megfenyegette az ukránokat, mikor arra utalt, Magyarország jelenleg Ukrajna első számú villamosenergia-ellátója.

Szijjártó a Barátság-kőolajvezetéket ért támadás után sokkal vehemensebben posztolt, mint a munkácsi orosz rakétatámadás után.

Elfogtak egy ukrán férfit az olasz rendőrök az Északi Áramlat felrobbantása miatt. A férfi azonban tagad.

A Barátság kőolajvezeték százhalombattai vége. Illusztráció: Kisbenedek Attila/AFP

Oroszország a nagy tárgyalások közepette sem hagyott fel Ukrajna támadásával, és intenzív rakétatámadást indított a Trump-Zelenszkij-találkozó végeztével. Bár furcsának tűnhet, hogy az ukrán fiatalok eközben buliznak, a borzalmak között fontos a helyieknek az a pár óra, amit a klubokban tölthetnek.

Fotó: ROMAN PILIPEY/AFP

Belföld

A hét elején azt írtuk, többről van már szó, mint Hatvanpusztáról: zebráktól indul, golfklubig ér az Orbán–Mészáros-uradalom széles sávja Hatvanpuszta környékén – egybefüggő terület lett a Mészáros és az Orbán családhoz köthető földekből, de van ott még egy hegytetőn lévő, a világ szemei elől a vendéget elrejtő Orbán-ház is.

Közben kiderült, hogy földútbirtokos lett Mészáros Lőrinc hároméves unokája Hatvanpuszta mellett.

Hadházyra ráhajtott egy autó a majorság közelében, a rendőrség közúti veszélyeztetés miatt indított büntetőeljárást.

Fotó: Kiss Bence/444

Régóta nem világos, ki tartja hivatalosan az augusztus 20-i ünnepi beszédet: a miniszterelnök vagy a köztársasági elnök. Orbán korábban rendszeresen felszólalt, de idén ismét átengedte Magyar Péternek a beszéd lehetőségét. Magyar Pannonhalmán hirdette meg a 10 pontos Szent István-programot: A Tisza 2035-re többek között megállítaná a népességfogyást és elérné, hogy a várható élettartam 80 évre emelkedjen.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A székesfehérvári kórházban hetek óta fertőzött a víz, ami miatt a szülészeten is csak palackozott ásványvízzel lehet tisztálkodni. A városban már egy technikum és kollégium vízhálózatában is kimutatták a baktériumot. A bölcsődei és óvodai vízhálózatának fertőtlenítését végül soron kívül rendelte el a polgármester – bár elvileg ott nem volt gond, csak a bizalmatlanságot szeretnék elkerülni.

Csütörtökön arról írtunk, hogy a botrány kirobbanása után is bizniszelt Matolcsy Ádám a lecserélt vezetésű jegybanki alapítvánnyal, állítólag ez volt ugyanis a legegyszerűbb megoldás. Eldőlt az is, hogy a Fidesz-KDNP nem megy el a devizások ügyében kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülésre.

Matolcsy Ádám és Matolcsy György Fotó: Németh Dániel/444

A kormányhivatal vizsgálata arra jutott, hogy a BKV-buszok alig ötöde van műszakilag megfelelő állapotban, mire Karácsony azzal válaszolt, hogy a forgalomból kivont buszokat már 2021-ben lecserélték volna, de a megállapodást a bankokkal a kormány nem engedélyezte.

A kiégett BKV-busz Fotó: Nagy Attila Károly

Augusztus 20-ával véget ért a kánikula, de a hét elején még nagyon meleg volt, sorra dőltek a rekordok, úgyhogy megkerestük azt a helyet, ahol nyáron is tél van. Az elviselhetetlen hőség elől elmenekültünk a Bükkbe, a Mohos-töbörhöz, ahol hajnalban több mint 20 fokkal szokott hidegebb lenni, mint Budapesten.

Fotó: Kiss Bence/444

A budapesti Népszínház utca város a városban, az autentikus nyolcadik kerület egyik utolsó bástyája, ami még nem esett el a dzsentrifikáció egyre hevesebb rohamai alatt. A Kashmir fesztivál pedig maga a Népszínház utca. Multikulti vurstli, népünnepély, nepáli metálénekes és Nótár Mary.

Fotó: Bankó Gábor/444

Egyéb külföldi híreink

A Hamász elfogadott egy gázai tűzszüneti javaslatot, Izrael azonban megkezdte a Gázai övezet teljeskörű megszállását. Egy ENSZ által támogatott, élelmezésbiztonságért felelős szervezet szerint először igazolták az éhínséget Gázavárosban.

Guardian: Az izraeli hadsereg adatbázisa szerint a csapásaikban meghalt 50 ezer palesztin nagyrészt civil volt.

Izraeli harckocsi Gáza határában Fotó: JACK GUEZ/AFP

A hét elején elutasították Milorad Dodik fellebbezését az elmozdítása ellen, közben lemondott tisztségéről a boszniai Szerb Köztársaság miniszterelnöke. A szerbiai tüntetők szerint Vučić elnök polgárháborút szít, „a szerb vér értelmetlen kiontására” készül.

Matcha a Balcsin

NER-milliárdosok ne figyeljenek ide! Olyan régóta beszélnek róla, és olyan sokszor olyan lendülettel, hogy csoda: nem épültek még szigetek a Balatonba. Felmerült az ötvenes és a hatvanas, később a hongkongiak is eljátszottak a gondolattal és még Bujtor István is felkarolta a szigetek ötletét. Hála Istennek végül semmi nem lett belőle.

Labubujuk van, matchát isznak, analóg fényképezőt és Clairo-bakelitet hordanak magukkal, érdeklődnek a horoszkópodról – ők a performatív férfiak. Hiába az aranyos külső, ugyanúgy vigyázni kell velük, mint az Andrew Tate-rajongó, gym bro alfahímekkel.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Miért tiltotta be a Fidesz a kutyával koldulást? Mert a koldusok kutyái Soros és von der Leyen ügynökei! Kivételesen nem a bevételre hajtottak, a helyzet ennél is szomorúbb. Egyszer lehettek volna jó fejek, de nem bírtak a vérükkel. Ez mondjuk nem csoda, mert a kutyák sem azok, aminek látszanak.

Fotó: FRANK RUMPENHORST/dpa Picture-Alliance via AFP

Tyúkól

