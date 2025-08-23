Jeffrey Epstein egykori bizalmasa szerint nem létezik a titokzatos „ügyféllista”

Ghislaine Maxwell szerint, aki Jeffrey Epstein bizalmasa bűntársa szerint nem létezik az a titokzatos „ügyéllista”, amelyről már évek óta folynak a találgatások az Epstein-ügyben. A konteóhívők szerint ugyanis a „mélyállam” tartja titokban a listát, hogy így védje meg Epstein egykori prominens és magas rangú ügyfeleit, írja a BBC a Maxwell-lel még júliusban készített interjúra hivatkozva. Todd Blanche helyettes főügyésszel folytatott beszélgetés során Maxwell kitért arra is, hogy nem volt tanúja semmilyen helytelen viselkedésnek Donald Trump vagy Bill Clinton részéről, és az az állítást is „elképzelhetetlennek” nevezte, hogy András herceg szexuális kapcsolatot létesített egy kiskorú lánnyal Maxwell otthonában.

Ghislaine Maxwell Fotó: LAURA CAVANAUGH/AFP

Hamisnak nevezte azt a fotót is, amelyen András herceg és a 17 éves Virginia Guiffre látható, a háttérben pedig maga Maxwell. Guiffre volt az, aki szexuális zaklatással vádolta a herceget, aki viszont tagadta a vádakat. 2022-ben azonban pénzügyi megállapodást kötöttek. Guiffre idén öngyilkosságot követett el.

Maxwell elmondása szerint 1991-ben barátkozott össze Epsteinnel, majd később szexuális kapcsolatot létesített vele. Azt állította, hogy a kapcsolat vége után is fizetett neki Epstein – akár évi 250 000 dollárt is –, és továbbra is „juttatásokkal járó barátok” maradtak. Hozzátette, hogy kapcsolatuk 2010 és Epstein halála között „szinte nem létezett”.

Maxwell jelenleg 20 éves börtönbüntetését tölti, de petíciót nyújtott be az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságához az ítélet hatályon kívül helyezése érdekében. Ügyvédje azt mondta, hogy „üdvözölnék” az elnök kegyelmét. Nem sokkal az interjú elkészülte után Maxwellt átszállították egy alacsony biztonsági fokozatú texasi börtöntáborba, ahol csak női rabok vannak.