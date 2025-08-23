Két hónap után újra látogatható a parajdi bányabeomlás miatt bezárt wellness-központ

Újra megnyílt a Parajdi Wellnes Központ, ami azután zárt be, hogy a parajdi sóbánya teljesen víz alá került, a közeli lakosságot kitelepítették és forgalomkorlátozást vezettek be – írja a Maszol.

Forrás: Wellness Center Praid/Facebook

A lap szerint a parajdi wellness-központ a sóbánya után a székelyföldi község legnagyobb számú látogatót vonzó létesítménye, ezer méteres mélységből származó, ma­gas ás­vány­koncentrációjú sós ter­málvízzel. A központ közleményben jelezte: hálásak a türelemért és a támogatásért, és örülnek annak, hogy a bezárásra okot adó körülmények megszűntek.

A bánya körül kitelepítettek augusztus 13-án térhettek vissza a lakásaikba, a forgalomkorlátozást is feloldották. A régi sóbánya fölötti beomlásokat, valamint a Korond-patak völgyében húzódó munkaterületet továbbra sem lehet megközelíteni.

