Lemondott a holland külügyminiszter, miután nem sikerült szankciókat elfogadtatnia Izrael ellen

Caspar Veldkamp holland külügyminiszter azután mondott le, hogy a kabinetülésen nem sikerült szankciókat elfogadtatnia Izrael ellen. A lépés tovább gyengítette az ország amúgy is törékeny ideiglenes kormányát, írja a The Guardian.

Veldkamp kollégái a centrista Új Társadalmi Szerződés (NSC) pártból szintén kivonultak, miután zsákutcába jutott a vita az Izraellel szembeni szigorúbb intézkedések elfogadása miatt. Ezek a megbeszélések azután kezdődtek, hogy Hollandia is aláírta 20 másik országgal egyetemben azt a közös nyilatkozatot, amely elítéli Izrael ciszjordániai terveit, amivel egy 3400 otthonból álló telepet hoznának létre.

Caspar Veldkamp Fotó: SEM VAN DER WAL/AFP

A pénteki vita után Veldkamp – Izrael korábbi nagykövete – a holland ANP hírügynökségnek azt nyilatkozta, hogy „nem rendelkezik elegendő képességgel ahhoz, hogy további érdemi intézkedéseket hozzon”. A lemondását bejelentő nyilatkozatában azt mondta, „példátlan geopolitikai feszültség idejét éljük, ahol a diplomácia minden eddiginél fontosabb”.

Álláspontját támogatva pártja kijelentette, hogy koalíciós partnerei, a jobbközép Szabadságért és Demokráciáért Néppárt (VVD) és a populista Gazda-Polgár Mozgalom (BBB) „nem hajlandók elismerni a riasztó helyzetet (Gázában), és megtenni a szükséges intézkedéseket”.