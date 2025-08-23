Letartóztatták a 25 éves nagydorogi nőt, akit gyermeke megölésével gyanúsítanak

A bíróság elrendelte annak a 25 éves nagydorogi nőnek a letartóztatását, akit gyermeke meggyilkolásával gyanúsítanak – írja a police.hu. A nő augusztus 20-án délelőtt hívta ki a rendőrséget azzal, hogy miközben a gyerekét sétáltatta, rosszul lett, elesett, elvesztette az eszméletét, és mire magához tért, a gyerek eltűnt, ő pedig hiába kereste, nem találta sehol.

A rendőrök nem sokkal később amellett a földút mellett találták rá a gyermek holttestére, amelyen az anyjával sétáltak korábban. A szakértők szerint a gyerek halálát idegenkezűség okozta, az anyát már aznap meggyanúsították, és kezdeményezték a letartóztatását.

A rendőrök őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását, melyet augusztus 23-án a nyomozási bíró el is rendelt. A tárgyalás után a nőt börtönbe vitték, a rendőrség tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást.

