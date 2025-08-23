Letartóztattak Indiában egy férfit, aki azt állította, hogy több száz megerőszakolt nő holttestét temette el

Letartóztatták azt a férfit Indiában, akit állítása szerint arra kényszerítettek, hogy több száz olyan fiatal nő és lány holttestét temesse el, akiket korábban megerőszakoltak, majd meggyilkoltak – írja a BBC szombaton. A férfi elkövetőket nem nevezett meg, a közel két évtizeden át húzódó ügyekben a település templomának vezetését és személyzetét hibáztatta, akik tagadták a vádakat.

A templom, ahol a vallomástevő férfi éveken keresztül takarított, és ásta el a holttesteket. Forrás: Wikipédia

A férfi júliusi vallomása nem csak a dél-karnátkai Dharmasthala kisvárosát, de egész Indiát megrázta. Állításainak kivizsgálására a kormány különleges nyomozócsoportot állított fel.

A nyomozócsoport egy neve elhallgatását kérő tisztviselője azt mondta, a férfit hamis tanúzás miatt tartóztatták le. A férfi július elején tett feljelentést a rendőrségen, majd vallomást tett a bíróságon. A feljelentés szerint a férfi 1995 és 2014 között takarítóként dolgozott a helyi templomban.

Ez idő alatt állítása szerint arra kényszerítették, hogy több száz lány és fiatal nő holttestét temesse el. Állítása szerint a nőket meggyilkolásuk előtt brutálisan megerőszakolták.

A férfi azt mondta, 2014 óta bujkált, de most lelkiismereti okokból visszatért a városba, hogy vallomást tegyen. Konkrét elkövetőt nem nevezett meg, a templom vezetőit és személyzetét hibáztatta, akik alaptalannak nevezték az állításokat.

A férfi a bíróságon egy emberi koponyával akarta alátámasztani a történetét, melyet állítása szerint a helyszínről hozott el korábban. A nyomozók szerint azonban a bizonyítékként hozott csontok nem onnan származnak, mint amit a férfi állított.