Telefontöltővel segítettek a balesetben megsérült nőn

A Készenléti Rendőrség debreceni osztályának öt járőre augusztus 19-én este Budapestről tartott vissza a laktanyába, amikor az M35-ös autópályán egy balesetre figyeltek fel. Egy Mitsubishi hátulról belerohant egy Kia gépkocsiba, mindkét autóban ketten utaztak. Utóbbiból az utasok a saját lábukon tudtak kiszállni, a másik autó utasainak azonban komolyabb sérülései voltak a rendőrség közleménye szerint.

A férfi jobb alkarja artériásan vérzett, így nála nyomókötést alkalmaztak, a kormány mögé beszorult idős nőnél szintén artériás vérzést láttak. Mivel lábfeje roncsolódott, nem akarták megmozdítani, így az erős vérzést a csomagtartóban talált telefontöltő kábellel szorították el a combján.

A közlemény szerint mire a mentők és a katasztrófavédők odaértek, mindenki stabil és biztonságos állapotban volt. A Mitsubishi vezetője súlyos sérüléseket szenvedett, míg utasa, illetve a másik autó vezetője könnyű sérülésekkel úszta meg a balesetet.