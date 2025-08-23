„Tüzet tűzzel”: az első demokrata vezető, aki új stratégiával száll szembe Trumppal

DANA „DING DONG” PERINO (MA HALLOTTAM RÓLA ELŐSZÖR!) TELJESEN KIBORULT MIATTAM, GAVIN C. NEWSOM MIATT! A FOX UTÁLJA, HOGY ÉN VAGYOK AMERIKA LEGKEDVELTEBB KORMÁNYZÓJA („A FELMÉRÉSEK KIRÁLYA”), AKI MEGMENTI AMERIKÁT — MIKÖZBEN TRUMP MÁR AZ „ÓRIÁSI” LÉPCSŐKET SEM TUDJA LEGYŐZNI AZ ELNÖKI KÜLÖNGÉPEN!!! TRUMP „ELTÉVESZTETTE A LÉPÉST”, ÉS A FOX IS BEKATTAN, MERT AMIKOR ÉN ÍROK, AMERIKA NYER!!! KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET. — GCN
– ezt a bejegyzést tette közzé Kalifornia kormányzója, Gavin Newsom hivatala az X-en augusztus 19-én. A poszt ugyan a republikánusok házi hírtévéjét, a Fox Newst és műsorvezetőjét ekézi, a stílus viszont valahonnan máshonnan lehet ismerős: Donald Trump kommunikál így már évek óta. Minden stimmel, a csupa nagybetűtől kezdve a gyerekes gúnyneveken, idézőjeleken és öndicséreten át egészen a THANK YOU FOR YOUR ATTENTION TO THIS MATTER elköszönésig és a Trump „DJT”-jét idéző aláírásig.
Gavin Newsom már második hete posztol Trump stílusában, eddig frenetikus sikerrel: bejegyzései hatalmas figyelmet kapnak, az addig száraz kormányzói közleményekre szorítkozó account forgalma hirtelen felpörgött, és távolról sem csak a demokrata szavazók körében. „Egyszeri viccnek indult, de a reakciók a korábbi bejegyzésekhez képest elsöprőek voltak. A kormányzó kommunikációs csapata – négy alapító tag és néhány további segítő – úgy döntött, hogy folytatják” – mondták Newsom sajtósai a New York Timesnak.
