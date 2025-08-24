A dán hatóságok elvették egy gröndlandi anya újszülött babáját „szülői alkalmassági” tesztek alapján

Egy órával a szülés után elvették a csecsemőt egy grönlandi anyától a dán hatóságok, miután a „szülői alkalmassági” teszteken nem találták alkalmasnak. Egy új törvény viszont tiltja az ilyen pszichometriai értékelések grönlandi embereken történő alkalmazását.

Ivana Nikoline Brønlund, aki grönlandi Nuukban született grönlandi szülők gyermekeként és a grönlandi kézilabda-válogatottban is játszott, augusztus 11-én hozta világra lányát, Aviaja-Luunát egy Koppenhágához közeli kórházban, abban a városban, ahol családjával él.

Egy órával a szülés után a helyi önkormányzat gondozásba vette a csecsemőt. A 18 éves Brønlund azt mondta, hogy azóta csak egyszer láthatta a lányát, akkor is csak egy órát kapott, és azt már nem engedték meg neki, hogy megvigasztalja a babát vagy kicserélje a pelenkáját.

A „szülői alkalmassági” tesztek grönlandi származású embereken történő alkalmazását idén tavasszal tiltották be Dániában. A teszteket emberi jogi szervezetek évek óta kritizálták, mondván azok rasszisták és kulturális szempontból is alkalmatlanok az inuit származású emberek értékelésére. A tiltás májusban lépett hatályba, ezért az aktivisták szerint már Brønlund esetében sem lett volna szabad használni.

A szociális ügyek minisztere, Sophie Hæstorp Andersen elmondta, problémásnak tartja az esetet, és felkérte a döntés mögött álló önkormányzatot, adjon magyarázatot az ügy kezelésére. „A grönlandi származású családokat érintő elhelyezési ügyekben nem szabad standardizált teszteket alkalmazni. A törvény egyértelmű” – mondta.

A helyi hatóságok áprilisban kezdték el Brønlund tesztelését, pedig már januárban bejelentették, hogy jön a tilalom. A teszteket júniusban fejezték be, amikor a törvény már hatályba lépett.

Brønlunddal három héttel a szülés előtt közölték, hogy el fogják venni a gyerekét. A döntést azzal indokolták, hogy mostohaapja szexuális zaklatása traumatizálta. Az önkormányzat szerint Brønlund „nem elég grönlandi” ahhoz, hogy az új, a teszteket tiltó törvény vonatkozzon rá, annak ellenére, hogy Grönlandon született grönlandi szülők gyermekeként.

Brønlund azt mondta, nem akart szülni, mert tudta mi fog történni a szülés után. „Amíg a babám a hasamban volt, közel volt hozzám.” Elmondta, hogy a héten történt első találkozását a kislányával korán megszakították, mert úgy vélték, hogy a baba túl fáradt és túlstimulált.

„Megszakadt a szívem, amikor [a felügyelő] leállította a láthatást. Annyira szomorú voltam, hogy sírtam, annyira gyorsan kellett elmennünk” – mondta. Brønlund felügyelet mellett, kéthetente egyszer, két órán át láthatja a babáját. Fellebbezését szeptember 16-án tárgyalják.

