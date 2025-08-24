Az izraeli hadsereg megkezdte a támadást Gázaváros keleti és északi peremén

Szombatról vasárnapra virradó éjjel izraeli repülőgépek és tankok támadták Gázaváros keleti és északi peremét, épületeket és otthonokat rombolva le. Szemtanúk szerint egész éjjel folyamatos robbanások hallatszottak Zeitoun és Shejaia városrészekben, miközben tankok lőtték a házakat és az utakat a közeli Sabra negyedben, és több épületet is felrobbantottak az északi Dzsabalíjában. Gázavárosban már az ENSZ szervezete szerint is a legsúlyosabb és legrosszabb szintű éhínség alakult ki. Az erről szóló jelentés szerint az alultápláltság 132 ezer öt évnél fiatalabb gyerek életét veszélyezteti Gázában jövő júniusig.

Az izraeli hadsereg vasárnap közölte, hogy erői az elmúlt napokban visszatértek a harcolni Dzsabalíja térségébe, hogy felszámolják a fegyveresek alagútjait, és megerősítsék az ellenőrzést a terület felett. A 401. páncélosdandár csapatai az elmúlt napokban visszatértek Dzsabalíjába, és csatlakoztak a Givati gyalogosdandárhoz, ami már egy hete jelen van a térségben, közvetlenül Gázavárostól északra.

A terveik szerint a művelet „lehetővé teszi a harcok kiterjesztését újabb területekre, és megakadályozza, hogy a Hamász terroristái visszatérjenek és újra működni kezdjenek ott”. A hadművelet miatt szeptember 2-ig több tízezer izraeli tartalékos vonul be.

Romhalmok a Saftawi negyedben, Dzssbalíjától nyugatra, az észak-gázai övezetben, 2025. augusztus 24-én Fotó: BASHAR TALEB/AFP

Izrael ebben a hónapban jóváhagyta azt a tervet, hogy átvegye az ellenőrzést Gáza városa felett, amit a Hamász fegyvereseinek utolsó bástyájaként tartanak számon. A hadművelet várhatóan csak néhány hét múlva indul, időt adva az egyiptomi és katari közvetítőknek, hogy megpróbálják újraindítani a tűzszüneti tárgyalásokat.

Izrael védelmi minisztere, Jiszráel Kac vasárnap arról beszélt, hogy Gázavárost a földdel teszik egyenlővé, hacsak a Hamász nem egyezik bele a háború Izrael feltételei szerinti befejezésébe, és nem enged szabadon minden túszt. Erre a Hamász azzal reagált, hogy szerintük Izraelnek a Gázaváros elfoglalására vonatkozó terve azt bizonyítja, hogy nem gondolja komolyan a tűzszünetet, Kac üzenete pedig nem más, mint egy etnikai tisztogatással felérő bűncselekmény beismerése. A Hamász irányítása alatt álló egészségügyi minisztérium szerint az elmúlt 24 órában 64 ember halt meg, és közel 300-an megsérültek az izraeli támadásokban. Adataik szerint az izraeli hadjárat kezdete óta az áldozatok összesített száma 62 686-ra emelkedett, a sérülteké pedig 157 951-re.

A Hamász korábban már bejelentette, hogy kész elengedni a túszokat a harcok lezárásáért cserébe, de kiemelte, hogy nem hajlandó a lefegyverzésre a palesztin állam létrejöttéig. A még fogva tartott 50 túsz közül feltehetően csak 20-an lehetnek életben.

Az izraeli hadsereg azután indított hadműveletet a Gázai övezet ellen, hogy a Hamász fegyveresei 2023. október 7-én támadást indítottak Dél-Izrael ellen, amiben körülbelül 1200 ember öltek meg, és további 251 személyt túszul ejtettek. (Reuters/Times of Israel/BBC)