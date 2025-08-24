BP Underground: A rockot nem lehet kinőni, aki kinőtte, az eleve nem volt benne

- A Jeti Mozi Exkluzív bemutatja Koltay Anna és Turán Eszter dokumentumfilm-sorozata utolsó részének első epizódját.
- A Movie Production által készített BP Underground 2021-ben publikált negyedik része a budapesti underground rock- és metálvilágát térképezi fel, bemutatva a szcéna kialakulását az E-Klubtól a Wigwamon át a Petőfi Csarnokig.
- A filmben olyan zenekarok és előadók is megszólalnak, mint a Bedlam, a FreshFabrik, a Subscribe, az Insane, a Junkies vagy Csihar Attila, a hazai blackmetal-szcéna ikonikus alakja.
- Az alkotás a műfaji sokszínűség mellett társadalmi és szubkulturális kérdéseket is boncolgat – miért lett valakiből thrasher, grunger vagy épp glam rocker, és milyen háttere volt a választásaiknak.
Stáb
Rendezők: Koltay Anna, Turán Eszter
Producer: Turán Eszter
Társproducerek: Falk Judit, Romwalter Judit, Trepper Viki
Vezető operatőr: Bálint Dániel
Operatőrök: Kormány Tibor, Kóródi Dániel, Nagy Zágon, Pálos Gergely
Vágó: Grünvalszky Ágnes
További vágók: Kövér András, Környei Mihály
Colorist: Salma LeventeGyártásvezetők: Gaszner Veronika, Szabó Tímea
Produkciós asszisztens: László Mária Lili
Hang: Fejér Mihály (hangmérnök), Gubinyi Zoltán, Gönczöl Viktor, Márk Gyula
Zene: Takács Vilmos
Fotós: Barta Imre