Észak-Korea két új légvédelmi rakétát tesztelt

Az észak-koreai állami média szerint két új légvédelmi rakétát lőttek ki egy teszt során, amelyet az ország vezetője, Kim Dzsongun felügyelt.

A rakétateszteket pár órával a két Korea közötti határnál történt incidens után végezte el Észak-Korea. Dél-Korea korábban azt közölte, hogy a határ menti demilitarizált övezetnél több észak-koreai katona kísérelt meg a déli oldalra jutni, ezért a dél-koreai hadsereg figyelmeztető lövéseket adott le.

A határincidensről Észak-Korea I Dzsemjong dél-koreai elnök Tokióba, majd Washingtonba vezető útja első napján számolt be. Az új dél-koreai elnök kampányígéretei szerint igyekszik újra felélénkíteni a párbeszédet a két Korea között, melyek hivatalosan még mindig háborúban állnak egymással. Az 1950-1953 közötti koreai háborút ugyanis nem békeszerződés, hanem tűzszüneti megállapodás zárta le.

„A szombati rakétaindítások megmutatták, hogy ezeknek az észak-koreai új rakétavédelmi rendszereknek magas szintű a harci kapacitása” – jelentette a KCNA. Az új rakétákról semmilyen részletet sem tettek közzé, kivéve azt, hogy „a működésük módja és a hatásuk egyedülálló és különleges technológián alapszik”.

Hong Min, a dél-koreai Nemzeti Újraegyesítési Intézet kutatója szerint Észak-Korea erősíti az alacsony magasságban repülő drónok és cirkáló robotrepülőgépek elleni légvédelmi rakétáit. Dél-koreai és nyugati szakértők szerint Észak-Korea több mint 10 ezer katonát, tüzérségi lőszereket, rakétákat és hosszú hatótávolságú rakétarendszereket küldött Oroszország támogatására Ukrajna ellen.

I Dzsemjong dél-koreai elnököt hétfőn a Fehér Házban fogadja Donald Trump elnök, aki első mandátuma alatt háromszor találkozott Kim Dzsongun észak-koreai vezetővel. Dél-Koreában mintegy 28 500 amerikai katona állomásozik, hogy segítséget nyújtson az Észak-Korea elleni védelemben. Dél-Korea és az Egyesült Államok augusztus 18-án közös hadgyakorlatot kezdett, amely csütörtökön ér véget.

(MTI)