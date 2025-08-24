Kanada drónokat, lőszert és páncélozott járműveket ajánlott Ukrajnának a függetlenség napja alkalmából

Az ukrán függetlenség napja alkalmából Mark Carney kanadai miniszterelnök Kijevben jelentette be, hogy országa növelni fogja Ukrajna támogatását az igazságos és tartós béke érdekében. Szeptembertől 1 milliárd kanadai dollár, azaz több mint 700 millió amerikai dollár értékben biztosítanak drónokat, lőszert és páncélozott járműveket Ukrajnának.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Mark Carney kanadai miniszterelnök KIjevban Fotó: SERGEI SUPINSKY/AFP

Carney elmondta, hogy a júniusi G7-csúcstalálkozón Kanada további 2 milliárd kanadai dollár (kb. 1,45 milliárd amerikai dollár) katonai segítséget ígért Ukrajnának. Ebből az összegből több mint 1 milliárd dollárt Ukrajna fegyverarzenáljának megerősítésére fordítanak drónok, lőszer és páncélozott járművek szállításával, amelyek várhatóan jövő hónapban érkeznek meg. Carney úgy látja, Putyin megállítható, Oroszország gazdasága gyengül, míg a Szövetség egyre erősebb, elszántabb és egységesebb.

Kanada több tízmillió dollárt szán sürgősségi orvosi segítségnyújtásra, bombaóvóhelyek építésére, a helyi demokrácia támogatására és Ukrajna kibervédelmi rendszerének fejlesztésére. A kijevi megemlékezésen jelen volt Keith Kellogg tábornok, az Egyesült Államok elnökének ukrajnai különmegbízottja is. (Pravda)