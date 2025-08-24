Magyarország 10 legsikeresebb politikusa

A politika olyan, mint a sport. Lehet szépen és csúnyán is csinálni – de a nap végén csak a győzelem számít. A legsikeresebb politikusok azok, akik választásokat nyernek. Nem pártjuk és listavezetőjük farvizén kerülnek pozícióba, hanem saját jogon szereznek mandátumot. Nyernek egyéni választókerületben vagy polgármester-választáson, esetleg listavezetőként országos győzelemre vezetik a pártjukat. Miután ezt tisztáztuk, jöhet a kérdés: kik Magyarország legsikeresebb politikusai?
Ennek megválaszolásához a modern kori magyar demokrácia elmúlt 35 évének választási eredményeit elemeztük. Az egyszerűség kedvéért csak a parlamenti választásokon, a budapesti főpolgármester-választásokon és a megyei jogú városok, illetve budapesti kerületek polgármester-választásain elért eredményeket számoltuk. Az 1990-es önkormányzati választáson elért eredményeket azonban figyelmen kívül hagytuk, mert akkor még a képviselő-testületek választották a polgármestereket.
Végül legalább 8 választási győzelem kellett, hogy valaki bekerüljön a 10 legsikeresebb magyar politikus közé.
Hörcsik Richárd az ország legsikeresebb egyéni parlamenti képviselője. A 69 éves politikus az 1994-est kivéve mindegyik parlamenti választást megnyerte a sátoraljaújhelyi választókörzetben. Karrierjét az MDF-ben kezdte, ám az 1998-as választáson már a Fidesz jelöltje volt.
Hörcsik évekig vezette az európai ügyekért felelős parlamenti bizottságot, közben kitartóan kritizálta az Európai Uniót. Ez nem gátolta meg abban, hogy családtagjaival több százmillió forintnyi uniós támogatást húzzon be. A hírekbe leginkább költségtérítési ügyei miatt került. Több ciklusban is ő lett a legtöbb költségtérítést igénybe vevő képviselő. Az üzemanyag-térítési rekorder is rendszeresen ő volt, 2020-ben annyit költött benzinre, amennyiből háromszor megkerülhette volna a Földet. A díszpolgári címeket is halmozta, 2021-ben több mint 20 településtől kapta meg a címet.
Hörcsik több választási győzelmet valószínűleg már nem gyűjt, 2026-ban ugyanis Bánné Gál Boglárka megyei közgyűlési elnök lesz a Fidesz jelöltje a körzetben.
