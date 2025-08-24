Magyarország 10 legsikeresebb politikusa

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Cikk ajándékozása

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

A politika olyan, mint a sport. Lehet szépen és csúnyán is csinálni – de a nap végén csak a győzelem számít. A legsikeresebb politikusok azok, akik választásokat nyernek. Nem pártjuk és listavezetőjük farvizén kerülnek pozícióba, hanem saját jogon szereznek mandátumot. Nyernek egyéni választókerületben vagy polgármester-választáson, esetleg listavezetőként országos győzelemre vezetik a pártjukat. Miután ezt tisztáztuk, jöhet a kérdés: kik Magyarország legsikeresebb politikusai?

Ennek megválaszolásához a modern kori magyar demokrácia elmúlt 35 évének választási eredményeit elemeztük. Az egyszerűség kedvéért csak a parlamenti választásokon, a budapesti főpolgármester-választásokon és a megyei jogú városok, illetve budapesti kerületek polgármester-választásain elért eredményeket számoltuk. Az 1990-es önkormányzati választáson elért eredményeket azonban figyelmen kívül hagytuk, mert akkor még a képviselő-testületek választották a polgármestereket.

Végül legalább 8 választási győzelem kellett, hogy valaki bekerüljön a 10 legsikeresebb magyar politikus közé.

10. Hörcsik Richárd (MDF, Fidesz): 8 győzelem, 1 vereség

Hörcsik Richárd az ország legsikeresebb egyéni parlamenti képviselője. A 69 éves politikus az 1994-est kivéve mindegyik parlamenti választást megnyerte a sátoraljaújhelyi választókörzetben. Karrierjét az MDF-ben kezdte, ám az 1998-as választáson már a Fidesz jelöltje volt.

Hörcsik évekig vezette az európai ügyekért felelős parlamenti bizottságot, közben kitartóan kritizálta az Európai Uniót. Ez nem gátolta meg abban, hogy családtagjaival több százmillió forintnyi uniós támogatást húzzon be. A hírekbe leginkább költségtérítési ügyei miatt került. Több ciklusban is ő lett a legtöbb költségtérítést igénybe vevő képviselő. Az üzemanyag-térítési rekorder is rendszeresen ő volt, 2020-ben annyit költött benzinre, amennyiből háromszor megkerülhette volna a Földet. A díszpolgári címeket is halmozta, 2021-ben több mint 20 településtől kapta meg a címet.

Hörcsik Richárd
Fotó: Németh Dániel/444

Hörcsik több választási győzelmet valószínűleg már nem gyűjt, 2026-ban ugyanis Bánné Gál Boglárka megyei közgyűlési elnök lesz a Fidesz jelöltje a körzetben.

7. (holtversenyben) Pokorni Zoltán (Fidesz): 8 győzelem, 0 vereség

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
POLITIKA hajdu lászló debrecen fidesz kósa lajos Hörcsik Richárd Pokorni Zoltán angyalföld szita károly nagy gábor tamás orbán viktor MSZP szeged Lázár János botka lászló tóth józsef bencsik jános
Kapcsolódó cikkek

A fideszes képviselő, aki állandóan az EU-t üti, miközben a családjával folyamatosan húzza be az EU-s támogatásokat

Hörcsik Richárd lelkész-borlovag, aki rendszeresen az Európai Ügyészség ellen érvel, maga adta át a több 100 milliós EU-s fejlesztést a fia pincészete előtt.

Herczeg Márk
POLITIKA

Annyit tankolt a fideszes képviselő, hogy háromszor megkerülhette volna a Földet

Hörcsik Richárd havonta több százezer forint közpénzt tölt az autójába.

Szurovecz Illés
POLITIKA

Hörcsik Richárdnak majdnem két tucat díszpolgári címe van, de erre különösen büszke

A polgármesternek a fideszes képviselő csak „Richárd barátom”, annak idején együtt rúgták a focit. Nem is kellett győzködni a testületet, egyértelmű volt, ki legyen Fony következő díszpolgára.

Szurovecz Illés
POLITIKA

Hat fideszes matuzsálem már biztosan kiszáll 2026-ban

Most érte el a Fideszt az öregedés első hulláma. Megnéztük, mi lesz azzal a 18 fideszes országgyűlési képviselővel, akik legalább 2010 óta mindig hozták a választókerületeket, de már elmúltak 65 évesek.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

Orbán meghallgatta Szita Károly (III/II) jelentését

Olyasmi történt, ami valószínűleg akkor is megtörtént volna, ha annak idején elmarad a rendszerváltás.

Herczeg Márk
vicc

A rendszerváltás befejezéséért harcolnak, de bevédik Szita Károlyt a párttársai

Annyira antikommunista a Fidesz, hogy belefér a kaposvári polgármester spiclimúltja.

Botos Tamás
POLITIKA

Gulyás és Szájer képtelen volt válaszolni arra, hogy kínosnak érzik-e, hogy egy pártban ülnek a III/II-es Szita Károllyal

A Fideszben korábban harcos antikommunista hírében álló politikusok közül az egyik meg sem szólalt, a másik pedig azt mondta, válaszolt már a kérdésre, de nem.

Sarkadi Zsolt, Halász Júlia, Herczeg Márk
POLITIKA

Bencsik János nem szavazta meg a paksi titkosítást

Király András
POLITIKA

Egy fideszes képviselő összefoglalta, hogy mi a baj a kormánnyal

Kevesebb stadiont, de több párbeszédet szeretne Bencsik János. A fideszes politikus 22 pontban foglalta össze, hogy mi a baj. Félelemben élő zsoldosok helyett gondolkodó emberekre kellene építenie az államnak. Személyi és stílusbeli változásokat javasol.

Magyari Péter
politika

Ennél csúfosabb már nem is lehetett volna Szegeden a Fidesz vesszőfutása

Szeged az egyetlen megyei jogú város, ahol 2002 óta nem tud polgármester-választást nyerni a Fidesz. Pedig a nagyvállalkozótól a lakótelepi arcig mindenféle jelöltekkel próbálkoztak, de egyik nagyobb vereséget szenvedett, mint a másik. Hogy ebben mennyi köze van a 2002-ben bukott fideszes Bartha Lászlónak, arról megoszlanak a vélemények, egy biztos: ami Orbánnak Gyurcsány, az Botkának Bartha.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

Botka László visszalép

Döntéséről hétfő reggel értesítette az MSZP vezetőit. Bejelentette lemondását Ujhelyi István, a párt alelnöke is.

Boros Juli, Horváth Bence
belföld

A legszorosabb versenyt V. Naszályi Márta nyerte az I. kerületben

Ellenzéki kézbe kerül a Várnegyed, ahol Orbán és Áder székel.

Urfi Péter
POLITIKA

Az I. kerületi polgárok 500 millió forintját égette el a korábbi polgármester a Fidesz-korszak legjobban dokumentált gazdasági bűnügye miatt

Az új vezetés most jött rá, hogy Nagy Gábor Tamás saját hatáskörben félmilliárddal segítette ki a Töröcskei István-féle Széchenyi Bankot. A bank tönkrement, a pénz elveszett. Ismerd meg a nem pénzügyi szakemberek által is remekül megérthető csalási alapügyet, amiben hatodik éve tart a nyomozás.

Szily László
bűnügy

Új-zélandi nagykövet lesz Nagy Gábor Tamás

Az I. kerület egykori fideszes polgármestere az elmúlt két évben litván konzulként dolgozott.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Lázár János fölényesen győzött Márki-Zay Péter ellen

Több mint hatezer szavazattal győzött Lázár.

Király András
POLITIKA

A következő választáson Lázár János már nem indul egyéni képviselőjelöltként

Nem akar a hódmezővásárhelyi megújulás akadálya lenni.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Kósa Lajosnál senki nem magyarázza el jobban, hogy miért kell kivenni 250 milliárd forintot a magyar adófizetők zsebéből

Ez történik, amikor gyenge minőségű mesterséges intelligencia szoftver egy fideszes pártvezetővel találkozik.

kasnyikm
bűnügy

Kósa Lajos nyíltan beszélt arról, hogy a kormány használja a Pegasust

A honvédelmi bizottság fideszes elnöke elismerte, hogy a Belügyminisztérium szerezte be a szoftvert.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Fémkupakok, hutik-tuszuk és a négy CEU: Kósa Lajos 14 legerősebb pillanata az elmúlt évekből

Kósa nemcsak az 1300 milliárd forintos dokumentum ügyében beszél összevissza, a közelmúltban is egymást érték a követhetetlen magyarázatai és látványos lefagyásai.

Horváth Bence
POLITIKA

Kósa Lajos legerősebb pillanatai azóta, hogy legutóbb összeszedtük a legerősebb pillanatait

Öt perc néma séta újságírók mellett, véletlenül kiszivárogtatott járványadatok, rácsodálkozás az élő adásra és a pegasusos beismerés: Kósa Lajosnak lassan szinte minden nyilvános megszólalása emlékezetes valamiről.

Horváth Bence
idióta rekordok

Balról igazolta kampánymenedzserét Magyar Péter

Tóth Péter több független jelölt kampányát segítette már, Márki-Zay Péterrel viszont nem jött ki.

Windisch Judit
POLITIKA

Van valami, ami még Orbán Viktornak sem sikerült soha

Pedig kétszer is megpróbálta. 1990-ben és 94-ben is egyéni parlamenti mandátumot akart szerezni, de előbb Zacsek Gyula verte meg, akin a Fidesz-frakció különös bosszút állt. A Fidesz szerint a rendszerváltáskor még helikopterről is szórtak gyalázkodó röplapokat Orbán ellen.

Haszán Zoltán
Történelem

A történelmi pillanat, amikor két vereség után Orbán Viktor lemondott

1994-ben akkora pofonba szaladt bele a Fidesz, hogy Orbán még a választás éjszakáján bejelentette lemondását. Aztán másnap visszatáncolt, majd mégis lemondott.

Haszán Zoltán
Történelem