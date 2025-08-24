Megmentették a Gellért-szobornál lezuhant embert

Lehozták a bajba jutott embert a Gellért-hegyről, közölte szombat késő este a katasztrófavédelem. A fővárosi tűzoltók egy embert nagyjából huszonöt-harminc méteres magasságból mentettek: a bajba jutott a Gellért-szobornál esett le.

A tűzoltóknak előbb meg kellett találniuk, pontosan hol is tartózkodik, majd kötéltechnikával megközelítették, végül emelőkosárral juttatták biztonságos helyre.

A tűzoltók magasból hőkamerával is kutattak utána, végül az alpintechnikával ereszkedő tűzoltó fedezte fel. Az illetőt a feljárattól nagyjából ötven méterre, körülbelül huszonöt-harminc méter magasan találták meg a hegyoldalon. Emelőkosárral próbálták elérni, de ehhez előbb meg kellett ritkítani a sűrű növényzetet. (MTI)