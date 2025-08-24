Mit árult el saját magáról Orbán a podcastcunamiban?

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Orbán Viktor nyaral, elment az Adriára vitorlázni. Előtte viszont olyan tempóban kezdte el használni a különböző, számára azért kellemetlen meglepetéseket nem rejtő megszólalási lehetőségeket, hogy az MCC Feszten - ahová szintén most ment el először - ezzel vezette fel a kérdező a beszélgetésüket:

„Miniszterelnök úr annyi podcast interjút adott itt az elmúlt egy-két hónapban, hogy nagyon fel van adva a lecke, hogy mit tudok kérdezni, mert mind a tizennégyet vagy tizenötöt megnéztem, és már alig van téma, amit tudnánk érinteni.

OV: Ne adja föl! Ne adja föl!”

A magyaroknak ártó Ukrajnáról, az Európai Unió végzetes hibáiról, a nyugati világ végéről már tényleg nehéz lenne bármi újat kérdezni. De mi derült ki, vagy legalábbis mit akart elárulni saját magáról Orbán a beszélgetéscunamiban?

A reggelek

A ruháira vonatkozó kérdésre válaszolta azt Orbán, hogy a felesége - „ő mos és ő vasal rám természetesen” – indítja el a munkába, „hogy úgy nézek-e ki, ahogy kell, ha nem úgy nézek ki, akkor nem tudok kilépni a konyhaajtón vagy a ház ajtaján”. (Azt még egy korábbi interjúból tudjuk, hogy nemcsak Orbán ruháit vasalja Lévai Anikó: „Ha reggel nem akar felkelni, mondd azt, hogy van friss Nemzeti Sport, egyből kinyitja a szemét. Elsőnek kell olvasnia, volt rá példa, hogy kivasaltam, hogy ropogós legyen.”)

A reggeli munkarutin is állandó, fix partnerekkel. „Minden reggel úgy kezdem a napomat, hogy fél 8-kor Rogán és Gulyás miniszter urakkal hármasban leülök, és elindítjuk a napot. Minden nap egy óra.”

14-16 óra