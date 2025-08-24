Nagy Márton kamunak tartja a leváltásáról szóló pletykákat

„Nagy lehet a kétségbeesés, úgy tűnik a kamuvonaton nincs megállás… Magyar Péter ne is reménykedjen, na de nagyon másban sem. Maradok” – ezzel a szöveggel reagált Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter arra, hogy Magyar Péter a Magyar Hangnak arról beszélt, hogy Nagy távozni fog.

Fotó: Németh Dániel/444

„Nagy Márton távozik, vagy megkérték arra hogy távozzon, és úgy mondják, ő maga mond le, így nem hiszem, hogy sokáig fog még tervezgetni” – mondta Magyar, amihez most is tartja magát, legalábbi Nagy Márton cáfolata alá bekommentelte: „majd pont te döntöd el😂”.