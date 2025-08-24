Orbán Balázs válasza a volt fideszes államtitkár kritikájára: Védeni kell a szuverenitást

Hosszú Facebook-posztban reagált Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Bába Iván a héten megjelent cikkére. Bába az első Orbán-kormány nagykövet, és a Külügyminisztérium államtitkára volt, majd 2010 és 2014 között ismét államtitkár a Külügyminisztériumban.

Bába a VálaszOnline-on megjelent írásában ment neki a kormány külpolitikájának, alapvetően azt kritizálta, hogy a kormány több száz milliárd forintot hagy veszni mert nem hajtja végre az EU bíróságának egyik ítéletét a menedékkérők kezelésével kapcsolatban.

Orbán szerint Magyarország NATO- és az EU-tagsága előtt még indokolt volt teljesíteni a velünk megfogalmazott elvárásokat, mára azonban megváltozott a világ. A szabályok kritikátlan átvételének időszaka már lejárt – írta Orbán. Európában ugyanis jelenleg két dolog nincs: biztonság és jólét, pedig a nyugati integráció épp a biztonságot és a gazdasági jólétet ígérte.

Orbán Balázs Fotó: Kristóf Balázs/444

„Az EU éppen most alakul át háborús projektté, és a félrekalkulált gazdasági döntések következtében gazdaságilag hanyatlik, és hanyatlásra kárhoztatja a tagállamok többségét” – írta Orbán.

A politikai igazgató hosszan sorolja, hogy mivel járna ha Magyarország elfogadná az EU migrációs szabályait. Szerinte ez „évente mintegy 16 000 fő befogadását jelentené, vagy ennek elutasítása esetén személyenként 20 000 euró befizetését más tagállamok javára.” Probléma lenne Orbán szerint, hogy „állandó befogadóhelyeket kellene fenntartanunk, biztosítanunk kellene a menedékkérők szociális és jogi ellátását, az integrációs programok költségeit”. Mivel Orbán szerint „Brüsszelből dönthetnék el, hogy kik és hányan települhetnek be az ország területére”, ez a „nemzeti szuverenitás felszámolását jelentené”.

Magyarország pedig él azzal a lehetőségével, hogy uniós tagként részeként minden jogszabályt és politikai irányt felülvizsgáljon és megváltoztasson – írta Orbán.

„A kontrollálatlan migráció politikája akadály nélkül központi európai politikává válhatott volna. A magyarok által vezetett ellenállás azonban megmutatta, hogy létezik más út is – amely mára az európai politika egyik fő iránya lett. Mindez pedig felértékeli Magyarországot az egész világon” – véli Orbán.

A volt fideszes külügyi államtitkár szerint Orbán politikai zsákutcába vitte az országot

„A helyzet, amelybe Orbán Viktor belevezette Magyarországot, nyilvánvaló politikai zsákutca” – írta Bába pénteken. Az Európai Bíróság 2024-ben hozott ítélete fordulópont volt Bába szerint. Ekkor Magyarországot a menedékkérők ügyében a kötelezettségek figyelmen kívül hagyása miatt marasztalták el. Az akkor kiszabott egyszeri 80 milliárdos és az azóta is ketyegő napi 400 millió forintos bírságra a kormány nem reagált érdemben.

„A jogszabályokat – a szuverenitásvédelem jegyében – nem módosította, így a bírság azóta is ketyeg. Jelenleg több mint 570 millió euró (kb. 280 milliárd forint) veszteségnél járunk” – írta Bába. Szerinte ez a fajta politika jelentősen gyengítette az ország közép-európai helyzetét is, az elszigeteltségből pedig csak határozott politikai irányváltással lehet kitörni.