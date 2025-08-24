Trump terve, hogy csapatokat küldjön Chicagóba, hatalommal való visszaélés a kormányzó szerint

Donald Trump elnök terve, hogy csapatokat küldjön Chicagóba, hatalommal való visszaélés – jelentette ki az illinoisi demokrata kormányzó. Nincs olyan vészhelyzet, amely indokolná a Nemzeti Gárda Illinoisba küldését, az amerikai elnök „válságot próbál előidézni” – mondta JB Pritzker.

Trump már mintegy 2000 katonát küldött a demokrata vezetésű Washington DC-be. Az elnök a bűncselekmények megfékezésének szükségességével indokolta a katonák bevetését. Pénteken Trump kijelentette, hogy Chicagoban és New Yorkban is bevetné a Nemzeti Gárdát.

Brandon Johnson, Chicago polgármestere azt mondta, eddig nem kapott semmilyen információt a Nemzeti Gárda Chicagoba történő kiküldéséről. Elmondta, hogy a város vezetésének „komoly aggályai” vannak a katonák kiküldésével kapcsolatban, és az elnök megközelítését „összehangolatlannak, indokolatlannak és megalapozatlannak” nevezte. Johnson hozzátette, hogy a „törvénytelen bevetés” „fokozhatja a feszültséget a lakosok és a rendfenntartók között”, és veszélyeztetheti a város által a bűnözés visszaszorításában elért eredményeket.

Eközben Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter elrendelte, hogy a washingtoni utcákat járó Nemzeti Gárda tagjait fegyverezzék fel. Még a múlt héten a Pentagon és az amerikai hadsereg azt mondta, hogy a bevetésben részt vevő katonák – akik most nagyjából kétezren vannak – nem fognak fegyvert viselni.

Az amerikai média szerint a következő hetekben akár 1700 nemzetőrségi tagot is mozgósíthatnak 19 államban. A Nemzeti Gárda jelenlétét váró államok közül Texasban lesz a legtöbb katona. A Nemzeti Gárda tagjai állítólag támogatni fogják a Bevándorlási és Vámügyi Hatóság (ICE) munkáját, és látható elrettentő erőként fognak szolgálni.

(BBC)