A fél világ köszöntötte Ukrajnát, Szijjártó inkább beszólt Zelenszkijnek a nemzeti ünnep alkalmából

Augusztus 24. Ukrajna Függetlenségének Napja, melynek alkalmából vasárnap a világ számos vezetője köszöntötte Ukrajnát, illetve az ukrán népet (1991-ben ezen a napon kiáltotta ki függetlenségét az ország). Volodomir Zelenszkij ukrán elnök az üzenetekre saját X-oldalán is reagált, egyenként megköszönve azokat.

Mások mellett Donald Trump amerikai elnök, Recep Tayyip Erdoğan török elnök, Hszi Csin-ping kínai elnök, XIV. Leó pápa, III. Károly brit király, Vilmos Sándor holland király, Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök, Ursula von der Leyen az urópai Bizottság elnöke, Friedrich Merz német kancellár, Mark Rutte a NATO főtitkára, Petr Pavel cseh elnök, Karol Nawrocki lengyel elnök, Alexander Van der Bellen osztrák elnök vagy éppen Andrej Plenković horvát miniszterelnök.

Vasárnap délben ezért írtunk a Kormányzati Tájékoztatási Központnak (KTK) és a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak is, hogy megkérdezzük: Magyarországról küldtek-e üdvözletet Ukrajnának az ország függetlenségének napja alkalmából? A KTK-tól eddig semmilyen reakciót nem kaptunk, a külügyből viszont elküldték Szijjártó Péter Facebook-posztját.

A Külügyminiszter ebben Voldomir Zelenszkij vasárnapi sajtótájékoztatóján elhangzottakra reagál. Zelenszkij egy, a Barátság kőolajvezetéket ért támadásra vonatkozó kérdésre azt mondta, hogy „Mi minidig támogattuk a barátságot Ukrajna és Magyarország között, és most a két ország közötti barátság létezése Magyarország álláspontjától függ”.

Szijjártó erre azt írta, hogy a „magyar kormány határozottan visszautasítja Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fenyegetőzését, és arra szólítja fel a szomszédos országot, hogy hagyjon fel hazánk energiabiztonságának kockáztatásával”. Azt is hozzátette, hogy Magyarország a szuverenitást és a területi integritást a nemzetközi politika alapértékeinek tartja, és azokat tiszteletben tartja, ezért ezt várja el más országoktól is. Szijjártó viszont a kőolajvezetéket ért támadásokat Ukrajna Magyarország energiabiztonsága, így az ország szuverenitása ellen indított támadásnak értékelte, és felszólította az ukrán elnököt, hogy „fejezze be” Magyarország fenyegetését. Szijártó megismételte, hogy Magyarországnak semmi köze nincs az Ukrajnában folyó háborúhoz. Oroszországot, vagy a Munkács elleni orosz rakétatámadást egy szóval sem említette Szijjártó Péter.