A lengyel elnök megkurtítaná az ukrán menekültek állami támogatását, patthelyzet alakulhat ki

Megvétózta a háború elől menekülő ukrán állampolgárok lengyelországi tartózkodását és munkavállalását szabályozó törvény módosítását a júniusban megválasztott új lengyel elnök, Karol Nawrocki.

Lengyelországban az elnök törvényjavaslatokat terjeszthet elő és megvétózhatja a kormány által beterjesztett és a parlament által elfogadott törvényeket. A Donald Tusk vezette centrista, EU-párti kormány és az ellenzékbe került szélsőjobb Jog és Igazságosság által támogatott Nawrocki így patthelyzetek sorára készülhet.

Az egyik most megvétózott törvénymódosítással az európai uniós jognak megfelelően 2026. március 4-ig meghosszabbították volna az ukrán háborús menekültek ideiglenes védelmét. A jelenlegi előírások szeptember végéig érvényesek Lengyelországban.

Karol Nawrocki katonai felvonuláson Fotó: ARTUR WIDAK/NurPhoto via AFP

Az orosz fenyegetésre már csak történelmi okokból is érzékeny Lengyelország az egyik fő támogatója Ukrajnának, és az Orbán Viktor által nyíltan támogatott Nawrocki egészen másképpen beszél, mint a magyar kormány. De a lengyel menekültek tömeges befogadása az évek alatt egyre több feszültséget szül, és erre a pártoknak is reagálnia kell.

Nawroczki azt mondta, hogy Lengyelország továbbra is kész támogatni az ukrán állampolgárokat, stratégiai célja változatlanul Ukrajna katonai támogatása az orosz támadással szemben. „Három és fél év után azonban ki kell igazítani a jogi hátteret”, és a törvénymódosítás ezt nem tette meg szerinte. Különösen azt bírálta, hogy a törvény az ukránoknak a lengyel állampolgárokkal azonos elvek szerint járó, gyermekenként havi 800 zlotyt (74 500 forint) érő családtámogatást foglal magában. Szerinte az elnökválasztási kampány során a kormánykoalíciós politikusok is „világosan jelezték”, hogy az ukránok közül ezt csak a munkát vállalóknak kellene odaítélni.

A törvénymódosítás nem rendezte azt sem Nawroczki szerint, hogy az ukránoknak attól függetlenül jár egészségügyi ellátás, hogy fizetnek-e Lengyelországban társadalmi biztosítást, vagy sem, ez pedig azt eredményezi, hogy „a lengyel állampolgárok saját államukban rosszabb bánásmódban részesülnek, mint az ukránok”.

Bejelentette egyúttal egy elnöki tervezet benyújtását, amellyel büntethetővé tennék a banderista jelképek alkalmazását is, a német nemzeti szocializmus és a kommunizmus jelképeinek már tiltott használata mellett. (Sztepan Bandera az ukrán nacionalisták egyik ikonja, míg a másmilyen meggyőződést vallók jobbára náci kollaboránsnak és antiszemita gyilkosnak tartják.)

Az elnök eddig 26 törvényt írt alá. Első vétóját Nawrocki múlt csütörtökön emelte, mégpedig azon törvénymódosítás ellen, melynek értelmében liberalizálták volna a szélerőművek építésére vonatkozó előírásokat, egyúttal az év végéig meghosszabbították volna a lakossági energiaárak befagyasztását. (Reuters, MTI)