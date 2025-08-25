A Munkácson lebombázott gyár tulajdonosa tagadja, hogy gyártottak volna hadászati eszközöket

Orosz rakétatámadás érte Ukrajnában a Flex létesítményét, a támadás során az amerikai cég munkatársai, valamint a telephelyen tevékenykedő szolgáltatók dolgozói sérültek meg, az érintettek kórházba kerültek – közölte a Flex az MTI-vel. A cég közölte, teljes támogatást nyújtanak a megsérült munkatársaknak, valamint a telephelyen tevékenykedő szolgáltatók dolgozóinak és családjaiknak.
A közlemény szerint augusztus 21-én reggel munkácsi létesítményüket érte rakétatámadás. A telephely teljes kiürítésének biztosítása érdekében a vállalat élesítette a vészhelyzeti protokolljait. Emellett kapcsolatba léptek az illetékes amerikai kormányzati hivatalokkal és intézményekkel. Hozzátették, hogy ügyfeleik folyamatos kiszolgálását az előre kidolgozott vészhelyzeti tervek alapján biztosítják. Ezzel párhuzamosan felmérik a létesítményben keletkezett károkat.
„Munkácsi gyárunk fogyasztói elektronikai termékekre specializálódott, nincs és nem volt szerepe sem a múltban, sem jelenleg katonai, hadászati vagy védelmi eszközök, alkatrészek gyártásban”
– jelentette ki közleményében a társaság. Megjegyezték, hogy ez az esemény jelentős hatással bír közösségük számára, ugyanakkor a munkácsi létesítmény a vállalat bevételének körülbelül egy százalékát képviseli.
A Flex a közlemény szerint technológiai innovációt, ellátási láncot és gyártási megoldásokat biztosít különböző iparágak és végpiacok számára, beleértve az adatközpontokat, fogyasztói, lakossági és ipari, autóipari, egészségügyi megoldások és termék-életciklus szolgáltatások területeit.
Helyszíni riportunkat Munkácsról itt tudja megnézni.
Az ukrán külügyminiszter szerint polgári létesítményről van szó, aminek semmi köze a hadsereghez.
Nem maradt biztonságos hely Ukrajnában, ha már Munkácsra is lőnek, mondják Kárpátalján az orosz rakétázás után. A megtámadott városban nem értik, miért kételkedett Sulyok Tamás abban, hogy ki lőtt rájuk.