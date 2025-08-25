A Munkácson lebombázott gyár tulajdonosa tagadja, hogy gyártottak volna hadászati eszközöket

külföld
Orosz rakétatámadás érte Ukrajnában a Flex létesítményét, a támadás során az amerikai cég munkatársai, valamint a telephelyen tevékenykedő szolgáltatók dolgozói sérültek meg, az érintettek kórházba kerültek – közölte a Flex az MTI-vel. A cég közölte, teljes támogatást nyújtanak a megsérült munkatársaknak, valamint a telephelyen tevékenykedő szolgáltatók dolgozóinak és családjaiknak.

A közlemény szerint augusztus 21-én reggel munkácsi létesítményüket érte rakétatámadás. A telephely teljes kiürítésének biztosítása érdekében a vállalat élesítette a vészhelyzeti protokolljait. Emellett kapcsolatba léptek az illetékes amerikai kormányzati hivatalokkal és intézményekkel. Hozzátették, hogy ügyfeleik folyamatos kiszolgálását az előre kidolgozott vészhelyzeti tervek alapján biztosítják. Ezzel párhuzamosan felmérik a létesítményben keletkezett károkat.

„Munkácsi gyárunk fogyasztói elektronikai termékekre specializálódott, nincs és nem volt szerepe sem a múltban, sem jelenleg katonai, hadászati vagy védelmi eszközök, alkatrészek gyártásban”

– jelentette ki közleményében a társaság. Megjegyezték, hogy ez az esemény jelentős hatással bír közösségük számára, ugyanakkor a munkácsi létesítmény a vállalat bevételének körülbelül egy százalékát képviseli.

Munkácsiak jöttek el a gyárhoz az esti órákban, hogy a saját szemükkel lássák a rakétatámadás helyszínét.
Fotó: Kristóf Balázs/444

A Flex a közlemény szerint technológiai innovációt, ellátási láncot és gyártási megoldásokat biztosít különböző iparágak és végpiacok számára, beleértve az adatközpontokat, fogyasztói, lakossági és ipari, autóipari, egészségügyi megoldások és termék-életciklus szolgáltatások területeit.

Helyszíni riportunkat Munkácsról itt tudja megnézni.

orosz-ukrán háború külföld orosz-ukrán háború rakétatámadás flex munkács ukrajna kárpátalja
