Az MNB alapítványa visszaadja a kecskeméti egyetemnek a félbehagyott kampuszt

gazdaság
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

A Matolcsy Györgyhöz közel álló kecskeméti Neumann János Egyetem kuratóriuma 127,5 milliárd forint kölcsönt adott az MNB Pallas Athéné Alapítvány vagyonkezelőjének, az Optima Zrt-nek. Ezt a pénzt az Optima a lengyel GTC ingatlanos cégbe fektette, ám a GTC részvényárfolyama esni kezdett, a pénzt az Optima nem tudta visszafizetni. Ennek lett áldozata a Kecskemétre tervezett új egyetemi kampusz is, melyet az Optima egyik cége, a Wepmark Kft. épített volna – majd adta volna bérbe az egyetemnek.

A HVG most arról ír, hogy az Optima átadta a Neumann János Egyetemnek a Wepmark Kft-t. Ezzel az Optima 16 milliárd forinttal csökkenthette az alapítvánnyal szembeni, a kamatok nélkül 127,5 milliárd forintos tartozását. A kampusz két telkét 2,5 milliárd forintra értékelték, a befejezetlen beruházást pedig 13,5 milliárdra – írja a lap.

A HVG úgy tudja, hogy az Optima-csoport új, immár Varga Mihály által megbízott vezetői abban bíznak, a tartozás fennmaradó részét ki tudják majd termelni 2031-re, amikorra vissza kell fizetniük a teljes összeget.

gazdaság neumann jános egyetem matolcsy ádám mnb alapítványok Neumann János Egyetemért Alapítvány Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány