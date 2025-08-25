Az ukrán nagykövetség 72-77 magyar áldozatot tart számon

Eddig 72-77 magyar származású katona halhatott meg az orosz-ukrán háborúban- közölte a budapesti ukrán nagykövetség a Magyar Hang kérdésére. Hozzátették, hogy az ukrán hadseregben ma 520-530 magyar származású katona szolgál. A legmagasabb rangot Robert Brovgyi »Magyar« tölti be, ő az ukrán fegyveres erők pilóta nélküli rendszereinek főparancsnoka. Ugyanakkor a katonák származásáról hivatalos adatok nincsenek, csak önkéntesek számításai állnak rendelkezésre.

A lap megjegyzi, hogy Orbán Viktor ennél több áldozatról beszélt. 2022 júliusában azt mondta, 86-an halhattak meg, majd pár hónappal később egy berlini pódiumbeszélgetésen már arról beszélt, hogy közel 200 magyar eshetett el. A Külgazdasági és Külügyminisztérium azonban nem árulta el a lapnak, hogy hány magyar származású áldozatot tartanak számon.