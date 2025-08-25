Csak a képviselők ötöde jelent meg a parlament rendkívüli ülésén

A magyar parlament 199 képviselője közül csak 41-en szavazták meg a rendkívüli ülés napirendjét, amit a Jobbik kezdeményezett, hogy a deviza alapú szerződések felülvizsgálatáról és a károsultak megsegítéséről tárgyaljanak. Az előterjesztés szerint országgyűlési határozatban szólították volna fel a kormányt, hogy az Európai Bíróság a devizahiteles eljárással kapcsolatos döntése alapján vizsgálja felül a devizahiteles törvényeket.

Azonban az ülés határozatképtelen volt, így csak napirend előtti felszólalások hangzottak el. A Fidesz, a KDNP és a Momentum képviselői nem jelentek meg az ülésteremben. A Momentum azzal indokolta a távolmaradását, hogy Kövér László több képviselőjüket kitiltotta a parlamentből, valamint nem tartják célravezetőnek azt, hogy ellenzéki pártok proaktívan azt a látszatot keltik, mintha működne és betöltené valódi funkcióját a parlament.

A Szikra Mozgalom képviselője, Jámbor András felszólalásában arról beszélt, hogy a távol maradó képviselők nem az ellenzékkel szúrnak ki, hanem a probléma érintettjeivel. Hiányolta annak indoklását, miért nem kíván beszélni a devizahitelesek problémájáról és a végrehajtók megfékezéséről a kormányoldal. Szerinte Orbán Viktornak is haza kellett volna repülnie a nyaralásából Schmidt Mária magángépével. Szerinte legalább az Európai Unió Bíróságának döntése által érintett adósok végrehajtását fel kell függeszteni.

Szerinte napjainkban két Magyarország létezik, az egyik Hatvanpusztán van, ahol „zebrán lovagolva a miniszterelnök különböző digitális polgári köröket alapít, olyan dolgokkal foglalkozik, amiknek semmi köze nincsen a magyar valósághoz”, és nem szolgálják az emberek jólétét, míg a másik oldalon vannak azok, akik szeretnének normálisan és egy kicsit jobban élni. „Szerintem mi azért vagyunk itt a magyar parlament épületében, hogy ha van egy ilyen helyzet, akkor mi tegyünk igazságot, és tegyük meg azt, hogy automatikusan járjon ezeknek az embereknek az eredeti helyzet visszaállítása, az Európai Unió Bíróságának döntésének figyelembe vétele.”

A Mi Hazánk elnöke, Toroczkai László szégyennek és gyalázatnak nevezte a kormánypárti képviselők távolmaradását, szerinte magyarok százezreinek tönkretett életét kellene helyrehozni a devizahitelezés kapcsán. Azért nincs itt a Fidesz, mert nem akarja az igazságtételt. Szerinte évtizedek óta szabadon gazdálkodhatnak a bankárok és a végrehajtómaffia tagjai, valamint társaik, köztük politikusok, ipari mértékben fosztva ki a magyarokat. Hangsúlyozta, ha ezt a kérdést nem tudják megoldani, Magyarországnak nincsen jövője, ezért igazságot kell tenni, és kártalanítani kell az egykori hitelfelvevőket, ennek költségét pedig az elkövetőknek kell állniuk. Egyben Toroczkai nevetségesnek nevezte, hogy a Tisza Párt az adófizetők pénzéből, 100 ezer forintig kártalanítaná a devizahiteleseket. A Mi Hazánk szerint azoknak kell fizetniük, akik ezt elkövették: „Ha politikustól kell vagyont elkobozni, akkor tőle kell, ha a a bankároknak, a bankoknak kell fizetni, akkor a bankoknak kell kifizetni ezt a rengeteg kárt a magyaroknak.”

A jobbikos Z. Kárpát Dániel a devizahitelekre utalva azt mondta, hogy az évszázad pénzügyi merényletét az évszázad igazságtételének kellene követnie. Elmondta, a jobbikosok 2010-ben jártak először olyan kilakoltatáson, ahol a jogszerűtlen eseményeket a jog medrébe igyekeztek visszaterelni, majd ezt később még több mint ötven alkalommal megtették. Szerinte a kormány nemcsak vitára nem áll ki, de távol tartja magától a megoldásról szóló diskurzust is, eközben azonban minden nap kilakoltatások tucatjait és végrehajtások százait hajthatják végre. (MTI)