Deutsch Tamás: A Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadás nem más, mint az Európai Unió ellen intézett katonai támadás

„A Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadás célja, hogy a Magyarországgal szemben indított politikai, titkosszolgálati, illetve a médián keresztül alkalmazott nyomásgyakorlási módszereiket immár katonai eszközökkel is kiegészítsék” – ezt az MTI beszámolója szerint Deutsch Tamás mondta hétfő reggel a Kossuth rádióban.

A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője szerint „Brüsszel inkább azzal foglalkozik, hogy az ukrán nemzeti ünnepen ukrán színekbe öltöztesse az összes európai uniós épületet”, Magyarország pedig „ismét arra kényszerül, hogy határozottan kiállva a saját érdekei mellett, Szlovákiával közösen arra szólítsa fel az Európai Bizottságot, hogy nyomásgyakorlással és diplomáciai eszközökkel vessen véget a Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát garantáló Barátság kőolajvezeték elleni ukrán katonai akcióknak”.

Elmondta azt is, hogy „az Északi Áramlat földgázvezeték elleni terrortámadás elkövetője is ukrán szereplő, a támadás elkövetésére az ukrán állami és katonai vezetéstől kapott utasítást”. Majd úgy fogalmazott, hogy „az unió energiabiztonságát szolgáló infrastruktúra elleni katonai támadás nem más, mint Európai Unió ellen intézett katonai támadás, ebben a helyzetben pedig le kell venni a napirendről az ukránok uniós csatlakozását”.