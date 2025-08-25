Dunakeszi önkormányzata hirtelen rájött, hogy Ajsa Luna „művészi színvonala” mégsem megfelelő

„Dunakeszi Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a szervezők visszavonták Ajsa Luna fellépését a Dunakeszi Feszt 2025 programjából, mert sem művészi színvonalban, sem hozzáállásban nem méltó Dunakeszi legnagyobb rendezvényéhez” - olvasható a Dunakeszi Programiroda közleményében.

Fotó: Facebook

Ezek szerint tehát az énekes művészi színvonala eddig megfelelt Dunakeszi önkormányzata magas sztenderdjeinek, de mióta a fideszes média kikezdte, a zenei képességei gyors romlásnak indultak. Mint azt már talán mindenki tudja, az az egész magyarságot létében fenyegető dolog történt a Szent István-napi állami ünnepségsorozaton, hogy Ajsa Luna ülve, cigivel a kezében énekelte el a Himnuszt, méghozzá a saját dallamára. Az esetre a fideszes médiabirodalom egy emberként repült rá, az énekesnőnek bizonygatnia kellett, hogy ő szereti a hazáját.

De a hőbőrgés nem csitul, beszálltak Pataky Attiláék is, Novák Előd feljelentést tett, most meg jöhet a cancellolás.

