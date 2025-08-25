Egy autót hagyott valaki a vágányokon Nagytéténynél, nem sokon múlt a tragédia

„Az éjszakai órákban Nagytéténynél valaki felhajtott a vágányokra, az autót pedig hátra hagyta a pálya közepén, így az veszélyes akadályt képezett az arra közlekedő vonatok előtt” – kezdi Facebook-posztját a MÁV-csoport, majd azzal folytatják, hogy csak a mozdonyvezető lélekjelenlétén és a szerencsén múlt, hogy a Balatonfüredről a Déli pályaudvarra tartó Bagolyvonat még időben fékezni tudott, és így elkerülte az ütközést, ami akár súlyos vasúti szerencsétlenséget is okozhatott volna.

Fotó: MÁV

A Katasztrófavédelem és a MÁV kétéltű baleseti segélynyújtó járműve hajnal óta az elakadt autó kiemelésén dolgozott, amit végül reggel 8 órára tudtak eltávolítani. A pálya felszabadításáig a távolsági vonatok többsége terelve, Érd felső felé közlekedett, ez okozta a reggeli órákban előforduló 10-20 perces késéseket, illetve az S36-os, valamint a martonvásári Z30-as járatok esetében a járatkimaradásokat.

A MÁV-csoport ismeretlen tettes ellen tett feljelentést.