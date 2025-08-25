Háború a Barátság ellen

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Magyar szempontból valós gazdasági-politikai kockázatot és eszkalációs veszélyt jelentenek a Barátság kőolajvezeték elleni sorozatos ukrán támadások, amelyek miatt ismét leálltak az orosz szállítások Magyarországra. A Barátságon keresztül jön a magyar olajexport 80-90 százaléka, augusztus 21. óta pedig ennek ha ideiglenesen is, de vége.

Ha ez egy hétnél tovább így marad, a MOL-nak, amely idáig a háború miatt hatalmas nyereségre tett szert, a stratégiai készleteihez kellhet nyúlnia.

Szijjártó Péter külügyminiszter azt állítja, a magyar olajimport fizikailag sem teljesíthető máshonnan, vagyis Magyarország számára nincs alternatíva. Ez ugyan kétséges állítás, hiszen a Horvátországból jövő Adria vezetéken az igény zöme kielégíthető lenne, de most üt vissza, hogy Magyarország 2022 februárja, az Ukrajna ellen orosz invázió kezdete óta nem sokat tett energiaimportja diverzifikálásáért, komoly kockázatnak téve ki ezzel az ellátásbiztonságot.

A MOL százhalombattai finomítója Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Ezt használja most ki Ukrajna, nem is csinálva titkot abból, hogy a Barátság elleni támadásokkal az orosz olajbevételek csökkentése mellett a magyar kormányra is nyomást akarnak gyakorolni.

„Mindig is támogattuk Ukrajna és Magyarország barátságát. Most ennek a »Barátságnak« a léte Magyarországtól függ”

– mondta vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Ukrajna nemzeti ünnepén, szóviccel válaszolva az olajvezeték elleni támadásokra vonatkozó kérdésre.