Hamarosan eldönti Hankó Balázs miniszter, milyen nevet adhatunk a gyerekünknek

Az új szabályozás értelmében a kultúráért felelős miniszter rendelete tartalmazza a Magyarországon adható utóneveket. A posztot jelenleg betöltő Hankó Balázsnak szeptember elejére kell megalkotni a vonatkozó rendeleteket, azaz közzétennie a 13 nemzetiségi és egy magyar utónevekre vonatkozó rendeletet. Eddig a Nyelvtudományi Kutatóközpont (NYTK) feladata volt dönteni a nevekről.

Fotó: Németh Dániel/444

Hankó most a Magyar Nemzetnek beszélt arról, milyen elvek mentén fog dönteni a nevekről. Hankó szerint a szülők választotta név:

a szeretet és a jövőbe vetett hit kifejezése,

a kulturális örökségünk hordozója,

a nemzeti, a nemzetiségi és a nyelvi kultúránk részei.

Ezért biztosítani kell, hogy:

csak olyan utóneveket adhassanak a szülők, amelyek a gyermek jövője és személyiségfejlődése szempontjából megfelelők,

megfelelnek a helyesírás szabályainak,

ősinek mondott magyar neveknél kell tudományos bizonyíték a névről,

fantázianevek és az idegen eredetű nevek esetén a magyar nyelvben meghonosodott forma számít,

írói fantázianeveknél pedig azok „klasszikus értékét kell figyelembe venni”.

Az új lista nem feltétlenül tartalmazza majd az összes, jelenleg adható nevet, mert a miniszter törölhet is neveket a listáról, ha úgy tartja jónak. Az új nevek felvételét a listára ezen túl is az NYTK-nál (illetve nemzetiségi önkormányzatnál) lehet kérelmezni, ám az NYTK már csak javasolhat, a döntést a miniszter hozza meg. A nemzetiségek maguk dönthetnek a nevekről, itt a miniszter csak véleményezhet.

Hankó most azt mondta, hogy a döntéshozatalba bevon egy bizottságot, „amelyben a nemzetiségi és az egyházi képviselők, valamint a néphagyomány és kultúra értékeit megjelenítő szaktekintélyek is részt fognak venni”.