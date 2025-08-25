Három év után kiszabadult az orosz fogságból Herszon volt polgármestere

Vasárnap szabadult több mint három év után az orosz fogságból Herszon volt polgármestere, Volodimir Mikolajenko, akiről Krisztina Berdinszkih ukrán újságíró tett közzé „előtte/utána” fotót Facebook-oldalán.

Mikolajenkót és több társát is az ukrán függetlenség napján engedték el egy fogolycsere keretében. Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint 146 katonájukat kapták vissza, cserébe pedig 146 ukrán hadifoglyot adták át az ukránoknak. Az ukrán foglyok hazatéréséről videó is készült:

A videón Mikolajenko úgy fogalmazott, „az oroszok fő célja, hogy fizikailag és morálisan megtörjenek minket”. Azt mondta, sok fiatal nehezen bírta a fogságban, többen öngyilkosok lettek, de erről nem akar most többet beszélni „ezen az ünnepnapon”.