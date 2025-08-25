Izraeli támadás egy gázai kórház ellen – 15 áldozat, köztük négy újságíró

Legalább 15 ember, köztük négy a nemzetközi médiának dolgozó újságíró halt meg abban az izraeli támadásban, amely a Gázai övezet déli részén található kórházat érte – írja a BBC.

A Nasszer Kórházban történt támadásban a Reuters operatőre és az Associated Press egy újságírója is meghalt. A másik két újságíró állítólag az Al Jazeerának, illetve az NBC-nek dolgozott. A Hamász által irányított polgári védelem szerint több ember meghalt az első támadásban, többek pedig a másodikban, amely akkor történt, amikor a mentők a helyszínre érkeztek.

Az izraeli hadsereg és a miniszterelnöki hivatal egyelőre nem nyilatkozott.

Az izraeli támadásban megsérült Nasszer Kórház Gáza déli részén 2025 augusztus 25-én. Fotó: Abdallah F.s. Alattar/Anadolu via Reuters Connect

A BBC azt írja, a helyszínen készült képeken szürke füst látható, amely a Dél-Gázában található kórház felső szintjéről száll fel, ahol a károsodás egyértelműen látszik. Kint az emberek futnak és kiabálnak a káoszban, miközben a mentőautók szirénái hallatszanak. Az egyik videón, amikor egy orvos véres ruhákat mutat az újságíróknak, újabb támadás látható.

A Reuters hírügynökség szerint kameramanja, Husam al-Masri is az áldozatok között van. Az Associated Press szerint Mariam Dagga, az ügynökségnek dolgozó szabadúszó újságíró is meghalt. A többiek állítólag Mohammed Salameh, az Al Jazeera munkatársa, és Muath Abu Taha fotós, az amerikai NBC alkalmazottja voltak.