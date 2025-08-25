Kutyasétáltatókra támadt egy pitbull Csömörön

Múlt pénteken egy kutyáját póráz és szájkosár nélkül sétáltatott amerikai pitbull terrier támadt egy családra, ami pórázon sétáltatta kis méretű kutyáját a csömöri Majorszegi-ligetben. A Csömöri Hírek beszámolója szerint pitbull gazdája semmilyen szinten nem volt képes visszatartani megvadult kutyáját, ami a kiskutyát és annak gazdáját is megtámadta.

Többször megharapta 20 éves fiút a száján, az arcán és a fején, de a kezén is. A komoly vérveszteséget szenvedő fiatal férfi a kiérkező mentők sokkos állapotban szállították kórházba. A kiskutyát hajnalban találták meg, az ő állapota is súlyos, állatkórházban látták el, a farkát amputálni kellett.