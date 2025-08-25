Letartóztatták Renner Erika zaklatóját

A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra – 2025. szeptember 22-ig – elrendelte Renner Erika zaklatójának letartóztatását: R. Lászlót emberölés előkészületével gyanúsítják. A bíróság a kényszerintézkedés végrehajtásának helyéül az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet jelölte ki.

Az ügyészség közleménye szerint a férfi „évek óta különböző módokon – többek között kéretlen telefonhívásokkal, trágár, indulatos üzenetekkel” zaklatta Renner Erikát. A férfival szemben erőszakos, fenyegető fellépése miatt több büntetőeljárás is indult, az egyik ilyen eljárásban még le is tartóztatták.

A 60 éves R. Lászlót májusban tartóztatták le, miután a távoltartási végzés ellenére megjelent és agresszíven fenyegetőzött Renner tárgyalásán. De a letartóztatását július 18-án megszüntette az ügyészség: bár a vádhatóság szerint a férfi valóban bűncselekményt követett el, az elvégzett elmeorvos-szakértői vizsgálat alapján képtelen cselekményei következményeinek felismerésére, így megszüntették a letartóztatását. A férfi szabadon engedéséből csak augusztus 14-én lett hír, miután a lúgos orvos áldozata, Renner Erika is csak augusztus 13-án kapott értesítést arról, hogy zaklatója ellen megszüntették a büntetőeljárást. Ez pedig a távoltartás megszűnését is jelentette. R. László augusztus 15-én azt nyilatkozta, hogy nem elmebeteg, és nincs meggyőződve a lúgos orvos ártatlanságáról sem, de szerinte Renner Erika félrevezette a hatóságot.

A megalapozott gyanú szerint R. László „elhatározta, hogy megöli a nőt”: augusztus 19-én késő délután a lakásához ment, és kaputelefonon közölte Renner élettársával, hogy: „Még egyszer idejövök, és megölöm a Renner Erikát.” A férfit másnap elfogták.

Az ügyészség közleménye szerint „a gyanúsított cselekménye bizonyítottság esetén emberölés előkészületének bűntette megállapítására lehet alkalmas”. Az ügyészség a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a terhelt letartóztatásának – IMEI-ben történő – elrendelését.

A bíróság álláspontja szerint a férfit korábbi elítélései és az ellene folyamatban lévő eljárások sem tartották vissza attól, hogy ismételten erőszakos bűncselekményt kövessen el a nővel szemben, továbbá korábban a vele szemben elrendelt távoltartás szabályait is megszegte, így az önkéntes jogkövetés esetében nem valószínűsíthető.

A bíróság arra jutott, hogy fennáll a bűnismétlés veszélye, „megalapozottan lehet tartani attól, hogy kényszerintézkedés hiányában a férfi a tervezett bűncselekményt véghezvinné vagy más, személy elleni erőszakos bűncselekményt követne el”. Emiatt a bíróság úgy határozott, hogy a férfit letartóztatják és pszichiátriai kezelésre küldik.