Meghalt Gál Roland, a korábban gyilkosságban közreműködő, volt fideszes képviselő

Súlyos betegsége miatt ötvenéves korában meghalt Gál Roland, Dunaújváros egykori fideszes önkormányzati képviselője – írja a duol.hu.

Gál Roland neve 2013 májusában harmadrendű vádlottként került elő egy duna­földvári vállalkozó meggyilkolásának ügyében. Gált bűnpártolással vádolták, a Szekszárdi Törvényszék első fokon három év börtönbüntetést szabott ki rá, ami aztán jogerőre is emelkedett.

Az ítélet szerint Gál Antal 2013. május 1-jén, otthonában megölte Molnár Antal 42 éves dunaföldvári vállalkozót a másodrendű vádlott és Gál Roland segítségével. A holttestet egy dunaújvárosi ház pincéjében elásták és bebetonozták.

Még a nyomozás ideje alatt, 2016 márciusában Gál lemondott képviselői mandátumáról, a Fidesz pedig felfüggesztette a párttagságát. Ahogy azt most a 24.hu is felidézte, Kósa Lajos akkor úgy fogalmazott: „Semmi közünk ettől a pillanattól hozzá.”